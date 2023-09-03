ЦСКА — «Зенит»: Кукуян не назначил пенальти за фол Виллиана Роши на Круговом

На 75-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:1) арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение правил со стороны Виллиана Роши, из-за неосторожных действий которого в штрафной площади армейцев упал Данил Круговой. Защитник красно-синих, бежавший сзади и сбоку соперника, ударил его по ноге.

Эпизод с фолом Виллиана Роши на Даниле Круговом. Фото Скриншот из трансляции

Эпизод с фолом Виллиана Роши на Даниле Круговом. Фото Скриншот из трансляции

Эпизод с фолом Виллиана Роши на Даниле Круговом. Фото Скриншот из трансляции

Судья не назначил 11-метровый удар, хотя для этого были основания, и жестом показал, что зенитовцу нужно подниматься с газона.