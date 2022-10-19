Гаджиев прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля

Заслуженный тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

«Вспомните Моуринью, который дернул за ухо помощника главного тренера «Барселоны». Сэр Алекс Фергюсон швырялся бутсами. Понятно, что в основе этого лежат эмоции, высокое напряжение матча и огромное количество выброшенного в кровь адреналина. Изначально нужно смотреть, кто начал, по-моему, это Абаскаль. Оскорблять никто никого не имеет права. Ни игрок, ни тренер. Тренер может жестко спросить за непрофессионализм, трусость, но не оскорблять. Оскорбление — это проявление слабости. Бывает, и я не сдерживаюсь. Но я понимаю, что это слабость, что я не смог справиться с собой. Ответь спокойно, объясни словами. Когда ты видишь проявление эмоций у мальчишек, это одно дело, а когда взрослый мужчина ведет себя так — это странно», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Он также заявил, что Федотов не особо эмоциональный человек, который умеет управлять эмоциями и надеется, что Абаскаль тоже может справляться с эмоциями.

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА против «Спартака» (2:2) Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля перед перерывом: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» с 26 очками занимает 2-е место и на одно очко опережает ЦСКА. В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» 23 октября, а сегодня проведут матч Кубка России с «Факелом» в Воронеже.