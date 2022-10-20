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Сегодня, 14:27

Губерниев: «Федотову надо следить за языком. Тренеру ЦСКА и Абаскалю надо отдохнуть»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Все правильно! Надо дисквалифицировать. Да и Абаскаль провоцировал. А Федотову нужно следить за языком. Поэтому пусть оба отдохнут. Мне кажется, это закономерно», — сказал Губерниев «СЭ».

Между Абаскалем и Федотовым возникла перепалка после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Сегодня, 20 октября, проходит заседание КДК РФС, на котором рассматривается инцидент. Официальное решение еще не объявлено, однако в СМИ уже появилась информация о том, что Абаскаль будет дисквалифицирован на один матч, а Федотов получит отстранение на два матча (один — условно).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Губерниев
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Источник: Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

Каррера считает правильной дисквалификацию Абаскаля и Федотова: «Они должны подавать пример!»