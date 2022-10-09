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Игорь Денисов: «Катастрофа в «Локомотиве». Надо пригласить Семина главным, Пашинина помощником»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Игорь Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о ситуации в московском клубе. По его мнению, команда улучшит результаты в случае возвращения Юрия Семина на пост главного тренера.

«К сожалению, в последнее время я особо не следил за нашей лигой, но даже до меня стала доходить информация о катастрофе в «Локомотиве», потому что стало происходить нечто из ряда вон выходящее. К сожалению, без слез я не смог на все это смотреть. Каждый матч все хуже и хуже, хуже и хуже. Поэтому, если вы спрашиваете о том, что сейчас делать — надо 100 процентов стабилизировать ситуацию, надо пригласить Палыча главным, Пашинина помощником, как это и было у них. Это супер, по моему мнению, тандем: один без другого сложно будет существовать», — сказал Денисов «СЭ».

Экс-игрок «Зенита», «Анжи» и «Динамо», который стал чемпионом России-2017/18 в составе «Локо», также добавил: «Безусловно, Семин наладит в этом году игру. А в следующем они будут бороться за призовые места. Состав хороший, но отсутствует тренер. Команда без головы. Я провел несколько прекрасных лет в этом клубе, очень сильно переживаю. Если придет Семин и Пашинин — буду изо всех сил поддерживать и болеть. Все, что происходило в последнее время — это провал и бардак. Такого в клубе быть не должно«.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» в гостевом матче 12-го тура (0:4) и потерпел пятое подряд поражение в чемпионате России. После игры московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

После 12 матчей «Локомотив» с 9 очками идет в зоне стыковых игр, команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Денисов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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