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Ломаев — о праздновании голов Писарского: «Пижонство? Что-то вроде того, но это прикольно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в разговоре с «СЭ» оценил переход нападающего Владимира Писарского в самарский клуб из «Оренбурга».

— Зимой к вам перешел Писарский, который очень активен в медиа. Может, как-то подкалывали его за активности?

— Не могу сказать, что подкалывали. Хорошо общаемся с ним, он быстро влился в коллектив. Адаптация продолжается. Если он будет забивать и дальше в каждой игре, мы будем только рады за него.

— Как тебе его празднование в стиле дирижера?

— Немного подкалывали командой. Пижонство? Что-то вроде того, но это прикольно. Почему нет? Он добавляет антуражу матчам «Крыльев». Делает футбол более привлекательным для болельщиков.

В нынешнем сезоне РПЛ Писаркий забил 14 мячей в 15 матчах, а также отдал 2 голевые передачи. Портал Transferamakt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Владимир Сычевой (Писарский)
Иван Ломаев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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