Сегодня, 13:35
РФС на официальном сайте опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах шестого тура РПЛ.
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.
«Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.
«Зенит» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Рубин» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев.
«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Анатолий Цветнов.
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -