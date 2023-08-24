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РПЛ

Сегодня, 13:35

Иванов назначен главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Балтика», Безбородов — ВАР на игре «Сочи» — «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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РФС на официальном сайте опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах шестого тура РПЛ.

24 августа (пятница)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.

«Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

26 августа (суббота)

«Зенит» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев.

27 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Анатолий Цветнов.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.

Сергей Иванов (судья)
Алексей Амелин
Алексей Сухой
Артем Чистяков
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Рафаэль Шафеев
Сергей Карасев (судья)
Сергей Чебан
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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