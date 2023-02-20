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Сегодня, 18:33

Джикия: «Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил атмосферу, которая сложилась в команде.

«Это выглядит так, что совершенно не важно, кто ты, сколько в команде находишься — всем одинаковое уважение. Рабочая атмосфера. С любым можно пошутить. Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая. За мои годы в «Спартаке» могу сказать, что сегодня собрались такие ребята, что коллектив очень позитивный, очень положительный. Все хотят работать. Друг за друга, вместе. Это очень сильно радует и сильно облегчает работу. Я только рад, что такой коллектив», — сказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oE206Fe9bo
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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