Джикия: «Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил атмосферу, которая сложилась в команде.

«Это выглядит так, что совершенно не важно, кто ты, сколько в команде находишься — всем одинаковое уважение. Рабочая атмосфера. С любым можно пошутить. Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая. За мои годы в «Спартаке» могу сказать, что сегодня собрались такие ребята, что коллектив очень позитивный, очень положительный. Все хотят работать. Друг за друга, вместе. Это очень сильно радует и сильно облегчает работу. Я только рад, что такой коллектив», — сказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Матчи FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдет на домашнем поле железнодорожников.