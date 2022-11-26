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26 ноября, 16:24

Мацуев положительно оценил результаты «Спартака»: «После обидного поражения в Суперкубке ничто не предвещало такого преображения»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

«После обидного и сокрушительного поражения в Суперкубке ничего не предвещало такого преображения моей любимой команды и блестящей работы Абаскаля. Я говорил, что «ноунейм» — не всегда обеспеченный провал. Вспоминал Карреру, который с листа принял «Спартак» и какое было восхождение до чемпионства.
Несмотря на то, что мы отстаем от «Зенита», ничего еще не потеряно. Уверен, что будут осечки у любых команд, которыми надо воспользоваться. Эта часть чемпионата прошла со знаком «плюс», потому что «Спартак» выдавал прекрасные матчи, игра радовала глаз, результат был. Не надо останавливаться, надо идти дальше! Ничего еще не потеряно, «Спартак» поборется за чемпионство», — сказал Мацуев «СЭ».

После первого круга сезона-2022/23 в РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (36 очков). Третье место занимает «Ростов» (35 очков).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
2
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