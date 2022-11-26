Мацуев положительно оценил результаты «Спартака»: «После обидного поражения в Суперкубке ничто не предвещало такого преображения»

26 ноября, 16:24
Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.
«После обидного и сокрушительного поражения в Суперкубке ничего не предвещало такого преображения моей любимой команды и блестящей работы Абаскаля. Я говорил, что «ноунейм» — не всегда обеспеченный провал. Вспоминал Карреру, который с листа принял «Спартак» и какое было восхождение до чемпионства.
Несмотря на то, что мы отстаем от «Зенита», ничего еще не потеряно. Уверен, что будут осечки у любых команд, которыми надо воспользоваться. Эта часть чемпионата прошла со знаком «плюс», потому что «Спартак» выдавал прекрасные матчи, игра радовала глаз, результат был. Не надо останавливаться, надо идти дальше! Ничего еще не потеряно, «Спартак» поборется за чемпионство», — сказал Мацуев «СЭ».
После первого круга сезона-2022/23 в РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (36 очков). Третье место занимает «Ростов» (35 очков).
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