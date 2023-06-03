Ежов: «В следующем году «Крылья» должны играть так, как сегодня со «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о том, как должна играть команда в следующем сезоне.

В 30-м туре РПЛ самарский клуб обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

— Чтобы не бороться снова за непопадание в стыки через год, как должны играть «Крылья» в следующем сезоне?

— Как сегодня, надо играть. Нет объяснения, почему мы в такой ситуации оказались. Где-то много травм, где-то невезение. Но это явно не наше место — в стыковых матчах.

— Вы проиграли «Факелу» в прошлом туре, а сегодня обыграли «Спартак». Ты почувствовал, что «Спартак» — призер чемпионата, а «Факел» борется за стыки?

— Не хочу говорить, кто какая команда. Это как-то некрасиво. Все побеждают, как могут. «Факел» побеждает простой игрой на своем поле, отвратительно, скажем так. А тут две футбольные команды играли, победил сильнейший.

«Крылья Советов» по итогам сезона заняли 12-е место, набрав 32 очка.