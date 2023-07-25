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Сегодня, 22:44

Сарвели заявил, что у Тикнизяна есть шансы заиграть в Европе

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился эмоциями после победы над «Уралом» (2:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-зеленые выиграли благодаря голам Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.

— Как оцените игру, насколько сложно складывался матч для вашей команды?

— Второй матч подряд пропускаем в самом начале. Это вносит свои коррективы в игру. Постепенно приходиться переламывать исход матча. Отрезки у нас были хорошие. Видимо, где-то мы не дорабатываем и пропускаем в начале.

— Много разговоров о том, что Тикнизян может уехать в Европу. Как вы считаете, он готов?

— Он хороший футболист. Я думаю, у него есть шансы.

— Что скажете о следующей игре с «Факелом»? Насколько сложный будет матч?

— Мне в прошлый раз «Факел» понравился. Очень много болельщиков в Воронеже. Там классно. Я думаю, игра будет упорной.

«Локомотив» проведет следующий матч против «Факела» во втором туре РПЛ. Игра пройдет в Воронеже 30 июля и начнется в 17.30 (мск).

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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