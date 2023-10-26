Семак заявил, что на «Зенит» не давит отставание от «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 13-го тура РПЛ с «Ахматом» прокомментировал отставание от «Краснодара» в турнирной таблице.

— Отставание от «Краснодара» по итогам следующего тура сократилось, но все равно еще довольно существенное — пять очков, что в целом непривычно для нынешнего «Зенита». То обстоятельство, что нужно догонять лидера, как-то давит на вас?

— Нет, не давит. Конечно, все привыкли к победам «Зенита», но проблемы и сложности есть у всех — невозможно все время выигрывать. Мы должны как можно дольше оставаться на вершине, а как у нас получится, посмотрим. По ходу сезона нам пришлось немного перестраиваться и в ту и в другую сторону, но у всех команд есть проблемы. Стараемся работать, а результат... Посмотрим, какой будет. Ситуацию, которая есть, мы принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков, — цитирует Семака пресс-служба команды.

«Зенит» с 23 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 28 очками располагается на 1-й позиции.