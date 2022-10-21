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Сегодня, 12:15

Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Виталий Тимкив

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему команда провалила первую треть сезона.

— В чем главная проблема «Локомотива»?

— Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...

— Провалена?

— По всей видимости, да. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

— Сейчас виден какой-то прогресс?

— За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...

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«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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