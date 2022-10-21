Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона

Сегодня, 12:15
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему команда провалила первую треть сезона.
— В чем главная проблема «Локомотива»?
— Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...
— Провалена?
— По всей видимости, да. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.
— Сейчас виден какой-то прогресс?
— За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...
«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».