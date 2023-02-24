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Сегодня, 17:17

Спортивный юрист Анцелиович объяснила, как Малком и Клаудиньо могли получить гражданство России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в комментарии для «СЭ» высказалась о получении российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«У нас в законе о гражданстве предусмотрен особый порядок предоставления в частности, если человек занимается профессией или осуществляет деятельность, представляющую особый интерес для государства. Такая возможность есть. Граждане России? Если подписан указ президента — да, конечно», — сказала Анцелиович «СЭ».

24 февраля Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
9
11
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