Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Спасет ли Дзюба «Торпедо»? Мнение Овчинникова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Известный тренер Валерий Овчинников (Борман) считает, что нападающий Артем Дзюба не сказал еще последнего слова в футболе.

— Понимаете, почему Дзюба пока не может найти себе команду?

— Да его просто боятся! Не хотят связываться. Нужен такой главный тренер, который не станет его опасаться — ни его запросов, ни его отношения, ни его юмора. Вот и все. Ведь столько про него наговорили, что он и сам уже, наверное, не до конца понимает, где правда, а где ложь. Утром просыпается и сам себя боится!

— Дзюба — токсичный человек?

— Из него сделали такого. Пресса, молва. Так что в какой-то степени Дзюбе не свезло. Хотя и он какие-то поводы давал. От него тоже кое-что в этой жизни зависит. Значит, Артему надо в себе что-то поменять.

— Вы по-прежнему считаете его сильным нападающим?

— Да. Довольно интересный форвард. Его рано списывать со счетов. 34 года — вообще сейчас в футболе не возраст! Юнец!

— Однако в Турции у него ничего не получилось.

— Да надо было понимать, куда едешь. Там не его футбол.

— В ближайшие дни он может подписать контракт с «Торпедо». Способен ли Дзюба спасти автозаводцев от вылета, или им уже ничего не поможет?

— Я бы очень хотел, чтобы он помог Талалаеву и спас «Торпедо»! Очень этого желаю! Андрея я еще помню по 90-м. Великолепный игрок был. Но потом получил тяжелейшую травму коленного сустава, связки... Он приезжал в Нижний, я его пригласил, хотел ему помочь вернуться в футбол. По сей день с ним связь поддерживаем. В прошлом году разговаривали.

— А если он вам завтра позвонит и спросит,брать ли Дзюбу?

— У Андрея сильный характер. Думаю, он найдет общий язык с Дзюбой. Но Артем же пока не в «Торпедо». Это все так — вилами по воде...

Артем Дзюба. «Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Бормана

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Овчинников
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Журналист Ивкович заявил, что Дзюба не интересен сербским клубам
Данни — о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Он обязательно забьет много голов»
«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Булыкин рассказал, что Дзюбе будет непросто в «Торпедо»
Экс-игрок «Ростова» Дьяков порассуждал о возможности прихода Артема Дзюбы в медиалигу
Александр Глеб: «Не исключаю, что Дзюба перейдет в медиалигу»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» выплатил Мевле компенсацию до конца контракта за расторжение договора
Овчинников: «У меня особое отношение к «Локо» после того, как клуб выгнал Семина»
Дуглас Сантос рассказал о выборах капитана «Зенита»
РПЛ заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Дуглас Сантос: «Кержаков, Ерохин и Кузяев заслуживают звание капитана «Зенита»
«Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Бормана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Бенфике» подтвердили скорый трансфер Тавареша в «Спартак»

Дуглас Сантос: «Кержаков, Ерохин и Кузяев заслуживают звание капитана «Зенита»