Спасет ли Дзюба «Торпедо»? Мнение Овчинникова

Известный тренер Валерий Овчинников (Борман) считает, что нападающий Артем Дзюба не сказал еще последнего слова в футболе.

— Понимаете, почему Дзюба пока не может найти себе команду?

— Да его просто боятся! Не хотят связываться. Нужен такой главный тренер, который не станет его опасаться — ни его запросов, ни его отношения, ни его юмора. Вот и все. Ведь столько про него наговорили, что он и сам уже, наверное, не до конца понимает, где правда, а где ложь. Утром просыпается и сам себя боится!

— Дзюба — токсичный человек?

— Из него сделали такого. Пресса, молва. Так что в какой-то степени Дзюбе не свезло. Хотя и он какие-то поводы давал. От него тоже кое-что в этой жизни зависит. Значит, Артему надо в себе что-то поменять.

— Вы по-прежнему считаете его сильным нападающим?

— Да. Довольно интересный форвард. Его рано списывать со счетов. 34 года — вообще сейчас в футболе не возраст! Юнец!

— Однако в Турции у него ничего не получилось.

— Да надо было понимать, куда едешь. Там не его футбол.

— В ближайшие дни он может подписать контракт с «Торпедо». Способен ли Дзюба спасти автозаводцев от вылета, или им уже ничего не поможет?

— Я бы очень хотел, чтобы он помог Талалаеву и спас «Торпедо»! Очень этого желаю! Андрея я еще помню по 90-м. Великолепный игрок был. Но потом получил тяжелейшую травму коленного сустава, связки... Он приезжал в Нижний, я его пригласил, хотел ему помочь вернуться в футбол. По сей день с ним связь поддерживаем. В прошлом году разговаривали.

— А если он вам завтра позвонит и спросит,брать ли Дзюбу?

— У Андрея сильный характер. Думаю, он найдет общий язык с Дзюбой. Но Артем же пока не в «Торпедо». Это все так — вилами по воде...