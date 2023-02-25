0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:34

Непомнящий: «Локомотив» грамотно поступил, усилив команду молодым Пиняевым и опытным Дзюбой»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о трансферной политике «Локомотива».

«Я абсолютно объективно скажу. Лично мне кажется, что «Локомотив» очень грамотно поступил, усилив команду молодыми игроками, имею в виду молодого Пиняева и опытного Дзюбу со Смольниковым. Да, они может быть не совсем готовы к конструкции игры и не совсем готовы, тем не менее, они были далеко не худшими в составе и провели вполне качественную игру», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года. Дзюба дебютировал за «Локомотив» в первой игре четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

Ответный четвертьфинальный матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 27 февраля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10678442-nepomnyaschij-lokomotiv-gramotno-postupil-usiliv-komandu-molodym-pinyaevym-i-opytnym-dzyuboj.html
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Игорь Смольников
Сергей Пиняев
Кубок России
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Алексееве
РФС выразил соболезнования в связи со смертью 19-летнего экс-игрока «Урала-2» Алексеева
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Бывший вратарь «Урала-2» Алексеев умер в возрасте 19 лет
Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Волгой»
В «Урале» заявили, что «Левски» не заплатил неустойку за отмену контрольного матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
ФНЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»
Футболист «Волги» заявил, что рано или поздно все оформят Fan ID
Игрок «Волги» назвал выброшенный на поле банан неуважением к человеку
Семшов: «Фанаты «Волги» должны провести разъяснительные работы с болельщиком, который кинул банан»
Матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» начнется с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Урала-2» Алексееве
Пресс-атташе ульяновской «Волги» прокомментировал скандальный инцидент на матче FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кассьерры оценил вариант с получением футболистом российского паспорта