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Сегодня, 12:11

Зиньковский назвал вбросами информацию о конфликте Соболева с Абаскалем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о том, что у главного тренера команды Гильермо Абаскаля конфликт с нападающим Александром Соболевым.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер красно-белых отстранил 26-летнего форварда от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

«Эта информация — вбросы. Саша не пропустил ни одной тренировки, он тренировался вместе с командой. Он уехал в сборную, а новости вылезли после этого, хотя Саши не было в команде. Пропускал ли он завтраки? Это уже не мое дело», — сказал Зиньковский «СЭ».

22 октября руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.

Александр Соболев
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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