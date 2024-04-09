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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль откровенно проваливается этой весной. Результаты не впечатляют, а сам испанец ударился в философию и генерирование запоминающихся цитат. Все выглядит так, будто дело идет к отставке, но пока Гильермо продолжает работать, несмотря ни на что.
На самом деле весна для красно-белых началась относительно неплохо. На фоне истории с Промесом, задержанным в ОАЭ, а также в отсутствие Абаскаля состоялся выезд в Петербург. И прошел он успешно — «Спартак» сыграл с «Зенитом» неплохо, не пропустил и увез с «Газпром Арены» ничью. Учитывая, что до этого последний раз красно-белые не уступали в Северной столице еще в 2018 году, приемлемо. И даже достойно.
А вот дальше случился двойной шок. Сначала «Лукойл Арену» не аттестовала комиссия РПЛ — «Спартаку» пришлось принимать «Факел» в «Лужниках». А там гости из Воронежа оказались сильнее — пусть москвичи и доминировали по статистике, команда Сергея Ташуева действовала острее, а пенальти и автогол Пруцева принесли ей победу. Москвичи же не забили во втором матче подряд.
Серию прервала ответная четвертьфинальная кубковая встреча с «Оренбургом» — там красно-белые оттоптались по полной, победив 3:1. Но в РПЛ снова случилась осечка — 0:0 дома с «Уралом», три игры подряд без голов в лиге и повторение клубного антирекорда.
Накануне дерби с «Динамо» Абаскаль говорил: «Надо ворота побольше сделать. У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент».
В Петровском парке красно-белых прорвало — два мяча они забили (пусть и после ошибок вратаря Лещука), этого хватило для победы. Формально антирекорд не обновился. Хотя, как подсчитал статистик «СЭ» Кирилл Бурдаков, по минутам без голов Гильермо обошел всех — при и. о. Дмитрии Гунько спартаковцы в 2014-м не могли забить 351 минуту, сейчас при Абаскале — 383.
Очевидно, после такого выступления к Гильермо появились вопросы. Но у него были ответы. Оригинальнее некуда:
10 марта — о том, что команда лучше играет без него: «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Я встречал много умных людей с особенными моментами в жизни, которые использовали нужные слова. Это было примером для других становиться лучше. Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Еще будут вопросы?»
12 марта в своем WhatsApp — о волках: «Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте».
30 марта — о стартовом составе: «Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то — чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает — мы делаем то же самое».
30 марта — о Боге: «Это личный момент. Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие».
3 апреля — о результативности: «Хорошо, что мы нарабатываем удары, но дальше все зависит от решительности, концентрации и реализации. Над этим тоже можно работать. В отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы. В этом есть своя прелесть».
3 апреля — после поражения от «Зенита»: «У нас две замены были вынужденными, а еще две желтые карточки, на мой взгляд, позорные: у Умярова и Угальде. В прессинге мы не могли играть так, как до этого. Это тоже обусловило ход игры. Вероятно, «Зенит» не был готов к матчу. Мы были готовы, но нам не удалось реализовать преимущество».
3 апреля — о страсти: «Если посмотрим по миру, если у тебя есть это в крови, ты будешь играть до конца. Если тебе не интересен футбол, ты не побежишь. Если у тебя нет страсти, то вон из футбола. В футболе нельзя останавливаться, пока есть эта страсть».
3 апреля — о давлении: «Я люблю свою работу, обожаю то, что я делаю, чем занимаюсь. Я люблю футбол. Такое давление — это часть футбола. Я люблю его. Когда давление есть, оно мотивирует и заставляет работать над собой. Без давления футбол невозможен, как это было без зрителей в период COVID. Давление только на пользу».
7 апреля — об увольнении: «Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать».
За полтора месяца Абаскаль наговорил прилично. О том, как команда относится к таким речам, свидетельствует реакция хавбека Зиньковского после победы над «Динамо»: на вопрос журналиста об отношении в коллективе к цитатам Абаскаля футболист отвечал, с трудом сдерживая смех.
Впрочем, при этом Зиньковский поддержал тренера: «По результатам было не очень удачно, но атмосфера нормальная, рабочая. Подводных игр и камней нет, у нас очень тяжелый календарь. Надо меньше травмироваться, болеть и больше работать. Будем ли биться за Абаскаля? Мы каждый матч бьемся и в следующем будем».
Тео Бонгонда тоже высказался за испанца: «Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда буду нужен Абаскалю, стану прикладывать максимум усилий... Люблю «Спартак» и все, что связано с этим клубом. Прикладываю максимум усилий, чтобы вернуться полноценно. Думаю, Абаскаль дает нам свободу в игре. Мы не можем говорить о тренере, но на поле мы одно целое».
Прямо по ходу игры с «Динамо», поначалу складывавшейся для «Спартака» неудачно, журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале сообщил, что решение об увольнении Абаскаля принято и будет исполнено на этой неделе (8-14 апреля) вне зависимости от результата матча.
«Спартак» победил, но Карпов продолжил стоять на своем и даже дал свой расклад по кандидатурам. Так, среди вариантов — Черчесов (за него якобы выступает глава МИД Сергей Лавров, давний болельщик красно-белых), экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич (его поддерживает Александр Матыцин, председатель СД «Спартака») и экс-тренер «АЗ» Паскаль Янсен — это кандидатура спортивного директора Томаша Амарала.
Но во вторник «Спартак» обрубил все разговоры, прокомментировав эти слухи: «Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу».
Ранее в «Спартаке» уже высказывались на тему доверия главному тренеру. После поражения от «Зенита» с журналистами поговорил генеральный директор красно-белых Олег Малышев: «Некорректно говорить — есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает».
Учитывая, что инсайды отправляли Абаскаля в отставку уже на этой неделе, а в «Спартаке» заявили, что тренер работает с командой минимум до следующего матча (с «Сочи»), увольнение пока отменяется. Но надолго ли? «Сочи» при Морено еще не проигрывал в РПЛ — вполне вероятно, что в выходные разговоры об испанском специалисте разгорятся с новой силой.