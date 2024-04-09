Хотя кандидаты на замену испанцу уже есть.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль откровенно проваливается этой весной. Результаты не впечатляют, а сам испанец ударился в философию и генерирование запоминающихся цитат. Все выглядит так, будто дело идет к отставке, но пока Гильермо продолжает работать, несмотря ни на что.

Худшая сухая серия в истории. А Гильермо шутил про ворота

На самом деле весна для красно-белых началась относительно неплохо. На фоне истории с Промесом, задержанным в ОАЭ, а также в отсутствие Абаскаля состоялся выезд в Петербург. И прошел он успешно — «Спартак» сыграл с «Зенитом» неплохо, не пропустил и увез с «Газпром Арены» ничью. Учитывая, что до этого последний раз красно-белые не уступали в Северной столице еще в 2018 году, приемлемо. И даже достойно.

А вот дальше случился двойной шок. Сначала «Лукойл Арену» не аттестовала комиссия РПЛ — «Спартаку» пришлось принимать «Факел» в «Лужниках». А там гости из Воронежа оказались сильнее — пусть москвичи и доминировали по статистике, команда Сергея Ташуева действовала острее, а пенальти и автогол Пруцева принесли ей победу. Москвичи же не забили во втором матче подряд.

Серию прервала ответная четвертьфинальная кубковая встреча с «Оренбургом» — там красно-белые оттоптались по полной, победив 3:1. Но в РПЛ снова случилась осечка — 0:0 дома с «Уралом», три игры подряд без голов в лиге и повторение клубного антирекорда.

Накануне дерби с «Динамо» Абаскаль говорил: «Надо ворота побольше сделать. У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент».

В Петровском парке красно-белых прорвало — два мяча они забили (пусть и после ошибок вратаря Лещука), этого хватило для победы. Формально антирекорд не обновился. Хотя, как подсчитал статистик «СЭ» Кирилл Бурдаков, по минутам без голов Гильермо обошел всех — при и. о. Дмитрии Гунько спартаковцы в 2014-м не могли забить 351 минуту, сейчас при Абаскале — 383.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жжет цитатами — про Бога, волков и суши

Очевидно, после такого выступления к Гильермо появились вопросы. Но у него были ответы. Оригинальнее некуда:

10 марта — о том, что команда лучше играет без него : «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Я встречал много умных людей с особенными моментами в жизни, которые использовали нужные слова. Это было примером для других становиться лучше. Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Еще будут вопросы?»

12 марта в своем WhatsApp — о волках : «Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте».

30 марта — о стартовом составе: «Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то — чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает — мы делаем то же самое».

30 марта — о Боге: «Это личный момент. Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие».

3 апреля — о результативности : «Хорошо, что мы нарабатываем удары, но дальше все зависит от решительности, концентрации и реализации. Над этим тоже можно работать. В отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы. В этом есть своя прелесть».

3 апреля — после поражения от «Зенита» : «У нас две замены были вынужденными, а еще две желтые карточки, на мой взгляд, позорные: у Умярова и Угальде. В прессинге мы не могли играть так, как до этого. Это тоже обусловило ход игры. Вероятно, «Зенит» не был готов к матчу. Мы были готовы, но нам не удалось реализовать преимущество».

3 апреля — о страсти : «Если посмотрим по миру, если у тебя есть это в крови, ты будешь играть до конца. Если тебе не интересен футбол, ты не побежишь. Если у тебя нет страсти, то вон из футбола. В футболе нельзя останавливаться, пока есть эта страсть».

3 апреля — о давлении : «Я люблю свою работу, обожаю то, что я делаю, чем занимаюсь. Я люблю футбол. Такое давление — это часть футбола. Я люблю его. Когда давление есть, оно мотивирует и заставляет работать над собой. Без давления футбол невозможен, как это было без зрителей в период COVID. Давление только на пользу».

7 апреля — об увольнении : «Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать».

За полтора месяца Абаскаль наговорил прилично. О том, как команда относится к таким речам, свидетельствует реакция хавбека Зиньковского после победы над «Динамо»: на вопрос журналиста об отношении в коллективе к цитатам Абаскаля футболист отвечал, с трудом сдерживая смех.

Впрочем, при этом Зиньковский поддержал тренера: «По результатам было не очень удачно, но атмосфера нормальная, рабочая. Подводных игр и камней нет, у нас очень тяжелый календарь. Надо меньше травмироваться, болеть и больше работать. Будем ли биться за Абаскаля? Мы каждый матч бьемся и в следующем будем».

Тео Бонгонда тоже высказался за испанца: «Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда буду нужен Абаскалю, стану прикладывать максимум усилий... Люблю «Спартак» и все, что связано с этим клубом. Прикладываю максимум усилий, чтобы вернуться полноценно. Думаю, Абаскаль дает нам свободу в игре. Мы не можем говорить о тренере, но на поле мы одно целое».

Гильермо Абаскаль, Антон Зиньковский и Хесус Медина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увольняют или нет? Красно-белые опровергают

Прямо по ходу игры с «Динамо», поначалу складывавшейся для «Спартака» неудачно, журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале сообщил, что решение об увольнении Абаскаля принято и будет исполнено на этой неделе (8-14 апреля) вне зависимости от результата матча.

«Спартак» победил, но Карпов продолжил стоять на своем и даже дал свой расклад по кандидатурам. Так, среди вариантов — Черчесов (за него якобы выступает глава МИД Сергей Лавров, давний болельщик красно-белых), экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич (его поддерживает Александр Матыцин, председатель СД «Спартака») и экс-тренер «АЗ» Паскаль Янсен — это кандидатура спортивного директора Томаша Амарала.

Но во вторник «Спартак» обрубил все разговоры, прокомментировав эти слухи: «Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу».

Ранее в «Спартаке» уже высказывались на тему доверия главному тренеру. После поражения от «Зенита» с журналистами поговорил генеральный директор красно-белых Олег Малышев: «Некорректно говорить — есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает».