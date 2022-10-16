Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

Судья допустил три ошибки в ключевых эпизодах матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) — не показал красные карточки Квинси Промесу, Виллиану Роше и Никите Ермакову.

Хорошо, что спартаковцу Даниле Пруцеву не сломали ногу.

Не показана красная карточка спартаковцу Промесу

На 6-й минуте матча ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, не увидел, что натворил Квинси Промес. В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение.

Эпизод с фолом Квинси Промеса.

Сергей Карасев смотрит эпизод с фолом Квинси Промеса.

Между тем действия голландца следует рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Агрессивное поведение — это попытка использовать или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), независимо от того, имел ли место контакт. Даже попытка поступить таким образом должна наказываться удалением. А тут был удар, пусть и несильный.

Но один судья ФИФА (Карасев) не согласился с другим (Ивановым) и ассистентом ФИФА (Гаврилиным). Думаю, велика вероятность, что арбитра поддержат его руководители, как поддерживали других в ходе этого сезона.

Арбитр простил защитника ЦСКА Виллиана Рошу

На 61-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало бы вторым, он получил бы красную карточку и покинул бы поле. Первое предупреждение он получил на 41-й минуте.

Виллиан Роша вблизи своей штрафной грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев не зафиксировал фол.

Фол Виллиана Роши.

Ермаков едва не сломал ногу Пруцеву

На 81-й минуте рефери ошибочно не показал красную карточку Никите Ермакову и не удалил его с поля. Армеец сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа, нога пошла на излом, к счастью, спартаковец избежал серьезной травмы.

Карасев видел эпизод, но вынес только предупреждение. Видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин в его действия не вмешались.

Нарушение Никиты Ермакова.

Нарушение Никиты Ермакова.