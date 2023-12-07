«Слово пацана — 2». Абаскаля и Карпина дисквалифицировали, но испанец оказался мудрее

Константин Алексеев — о новых решениях КДК.

В последнее время у КДК хватает работы, машина футбольного правосудия набрала ход. На прошлой неделе забанили на разные сроки Кордобу, Галактионова и Баринова, и казалось, это отрезвит остальных, однако этого не случилось. Спустя неделю вышла вторая серия ленты «Слово пацана»: члены КДК рассматривали новые дела — высказывания Карпина и поведение Абаскаля. Один главный тренер назвал дебилом того «неизвестного», кто решил проводить встречу ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад, а второй борцовским приемом перевел в партер Беришу, поддавшись на провокацию игрока «Ахмата». Карпин в итоге получил один матч дисквалификации, а Абаскаль — два, включая класико с «Зенитом» уже в следующем году.

Создается ощущение, что в РПЛ как-то уж очень прониклись популярностью медиафутбола. Перенимая у конкурента в борьбе за интерес аудитории не только позитивные моменты, но и негативные. Слышал немало высказываний, что подобное проявление эмоций, которое случилось у Галактионова, Карпина и Абаскаля, вполне уместно в XXI веке, ничего страшного нет. Однако не соглашусь. Если уж не от 18-22-летних футболистов, то хотя бы от главных тренеров мы вправе ждать солидного поведения. Не забывая о том самом «вас же дети смотрят, какой пример вы им подаете?».

Гильермо Абаскаль приехал на КДК. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Имел право негодовать Карпин после матча с ЦСКА? Вполне. Решение о проведении встречи действительно спорное. В том числе и в профессиональной среде одни говорили, что игра на снегу — дискредитация и позор, другие — что нормальная история, мяч катился, комбинации проходили. Важно, что регламентные нормы предписывали матч как раз скорее проводить, чем отменять. Температура в пределах нормы, отскок мяча от покрытия есть... Получается, Рафаэль Шафеев (а именно за судьей последнее слово) принимал решение по всем установкам. И за это его на всю страну можно называть дебилом?

Печально, что Карпин не извинился за свои слова. По сути, возможно, главный тренер «Ростова» и прав, но по форме — явно нет. И это только снижает вес его мнения, смещая фокус с проблемы на грубые формулировки.

В этом плане Абаскаль поступил мудрее — записал покаянное видеообращение. А повинную голову меч не сечет. Понятно, что КДК все равно дисквалифицировал испанца, но в глазах общественности поведение Гильермо постфактум выглядит выигрышнее.

Глобально же эти меры КДК, в отличие от наказаний футболистам, мало на что влияют. На примере Галактионова мы видим, что присутствие тренера в технической зоне не имеет решающего значения — «Локо» без своего рулевого на бровке в хорошем стиле взял три очка у «Зенита». Скорее речь об имидже и репутации.

...После решений КДК на прошлой неделе я писал об «осеннем обострении». Теперь, получается, стоит говорить о зимнем. Очевидно, что к концу года нервы у всех участников РПЛ на пределе. Перерыв в чемпионате придется кстати — появится время успокоиться и перезагрузиться.