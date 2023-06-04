«Разница между вторым и четвертым местом — 140 миллионов рублей». Бабаев — о борьбе с «Зенитом», возвращении Марио и Эджуке

Интервью гендиректора армейцев.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 30-го тура РПЛ над «Ростовом» (4:1) и завоевания серебряных медалей ответил на вопросы журналистов. Руководитель рассказал о ситуации с контрактами игроков, выразил надежду на возвращение воспользовавшихся правилом ФИФА Эджуке и Сигурдссона, а также поделился мнением о борьбе с «Зенитом» в РПЛ.

Очень успешный сезон

— Роман Юрьевич, каковы итоги сезона?

— Чтобы подводить итоги сезона, я бы предпочёл дождаться Суперфинала Кубка. Если говорить только об РПЛ, конечно, мы удовлетворены. Считаю, что очень успешный сезон. Понятно, что для ЦСКА приоритетным местом является первое. Но если быть объективным, с «Зенитом» действительно непросто конкурировать. Если посмотреть на разрыв очков между первым и вторым местом, можно констатировать, что серебряные медали в нынешней ситуации — это задача максимум.

— Что нужно делать, чтобы бороться с «Зенитом»?

— Играть, как мы играли сегодня, в каждом матче. Серебро — это всё-таки медали. В медалях мы не были почти 5 лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от телевизионных прав. Разница между второй и третьей строчкой — около 70 миллионов рублей, а между четвертой и второй — 140 с лишним. Конечно, мы очень хотели занять второе место, боролись, чтобы завоевать серебро. Рад, что это удалось!

— Как оцените трансферную кампанию клуба?

— Трансферы в этом сезоне — хорошие. Мы видим, как здорово вписались в команду Мойзес, Роша. Мы добавили в надёжности, добавили, что называется, хребта. Хотелось, чтобы Агапов почаще выходил. У него, думаю, всё впереди. Трансферы оцениваю удовлетворительно.

— А работу Федотова?

— Как можно оценить работу Федотова, если я сказал, что мы добились по сути максимально возможного результата в чемпионате? Конечно, великолепная работа. Второй сезон подряд тренер приводит разные команды к серебряным медалям. Стабильность — признак мастерства.

Марио Фернандес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Марио Фернандес, Дивеев, Эджуке

— Если говорить тезисно, почему не удалось бороться с «Зенитом» за первое место?

— Пунктов, которые не позволили ЦСКА бороться за первое место, может быть не три, а больше. «Зенит» провел очень уверенный сезон, обеспечили себе первое место с запасом. У них широкие финансовые возможности, состав. Это не означает, что с ними нельзя бороться. В 2016 году состав был не менее сильный, но нам удавалось их обходить. Считаю, некоторые делают некорректный вывод, что бороться с ними бесполезно. Это непросто, но тем интереснее.

— Насколько вероятно возвращение Марио Фернандеса?

— Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьонале». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока.

— Что с контрактом Игоря Дивеева?

— По Дивееву понимаю, что все уже заждались. Ясность наступит на следующей неделе. С Кириллом Набабкиным общались, по итогам Суперфинала Кубка, когда сезон будет завершен, совместно с тренерским штабом, руководством клуба примем решение. По Дивееву это скорее продление.

— Будет ли выкуплен Мойзес?

— По выкупу Мойзесу у нас опция до 15 июня открыта. Сейчас мы активно общаемся с «Интернасьоналем» все тем же.

— Влияет ли на это его история со ставками?

— В истории со ставками мы пытаемся разобраться. По ней ясности нет ни у бразильского клуба, ни у агента, ни даже, судя по всему, у бразильской федерации футбола, с который мы тоже контактировали. Конечно, нас это немного смущает, поскольку это достаточно серьезные обстоятельства. Хочется быть уверенными, что нет никаких рисков.

— Могут ли вернуться приостановившие контракты Эджуке и Сигурдссон?

— С агентами Сигурдссона и Эджуке мы контактируем, но окончательного решения с их стороны не принято. Здесь все на их совести. Клуб, к сожалению, может что-то предпринять только путем переговоров, убеждений. Право юридическое у футболистов, и клуб ничего не может противопоставить. Конечно, они бы нам понадобились — особенно сейчас, когда трудно привозить легионеров хорошего уровня в Россию. Плюс есть вопрос адаптации всегда, а здесь свои игроки, которые себя показали. Они бы пригодились

— Грустно прощаться с Жорой Щенниковым?

— Да. Сейчас посмотрел ролик, время летит. У меня до сих пор впечатление, что он подающий надежды молодой воспитанник. Но время неумолимо. Это жизнь, это нормально. Мы остаемся не то что бы друзьями, Жора — член нашей семьи. Точно так же как и другие футболисты, которые закончили карьеры, и возвращаются к нам. Думаю, то же самое будет и с Жорой

Реформа РПЛ, «Вест Хэм», Орешкин

— Пришло ли время для проведения реформы РПЛ?

— Считаю, что стоит задуматься о реформе РПЛ. На примере Кубка мы видим, что это оправдано — особенно в изоляции, когда у нас нет международных турниров. Когда, как не сейчас, попробовать поэкспериментировать? Думаю, что имело смысл этом сделать, но решение должен принимать РФС. Рабочая группа может предложить какие-то идеи.

— ЦСКА так и не получил деньги за трансфер Влашича от «Вест Хэма»?

— Конечно, если говорить о ситуации с «Вест Хэмом» — это беспрецедентное решение, которое аукнется всему международному футболу в целом. Нарушен основополагающий принцип стабильности трудовых контактов. Прецедент очень опасный. «Вест Хэм» сейчас обжаловал решение в CAS. Ждем, когда будет решение.

Если после оставления в силе решения «Вест Хэм» не выполняет обязательства, у нас есть основания обратиться в дисциплинарный комитет ФИФА — аналог нашего КДК. Я уверен, если было бы желание — они бы нашли способы расплатиться. Предлагали платить не напрямую в Россию — не было бы никаких пересечений. Они обосновывают тем, что российские юридические лица находятся под санкциями. Взаимодействие с российской стороной они рассматривают как обход санкций.

— За какую дату начала чемпионата вы голосовали?

— Мы голосовали, чтобы начать сезон 23 июля. Не кажется, что слишком длинная пауза, потому что мы принимаем во внимание матчи сборных. У нас много футболистов, которые туда вызываются: Зайнутдинов, Карраскаль, Мендес, Медина. Ребята будут играть до 20-х чисел июня, потом нужно дать им хотя бы две недели отдохнуть. Такая ситуация не только у ЦСКА.

— Был миф о разногласии башен в ЦСКА (Орешкина и Гинера). Было ли что-то такое на самом деле?

— Проблема о недопонимании между Гинером и Орешкиным — надуманная и высосана из пальца. Понятно, что смена акционеров приносит перемены. Мы стали современнее. Но о каких-то разногласиях говорить вообще некорректно. Максим Станиславович Орешкин сейчас никакую должность в ЦСКА не занимает.