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Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в трех матчах.
По итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
В минувшем туре «Спартак» впервые в сезоне потерял очки, зато форвард красно-белых забил первый мяч в чемпионате, который мог бы стать победным, если бы не подвиг «Урала».
На фоне ярчайшего матча с «Ростовом» провел не лучшую игру с «Локомотивом», но запаса прочности Салтыкову хватает, чтобы удержаться в группе лидеров нашего рейтинга.
Стабилен: четвертый тур подряд отмечается результативным действием. На этот раз с передачи Промеса отличился Бонгонда.
В лиге осталось мало футболистов, которые в каждом из четырех туров отмечались либо голом, либо результативной передачей, и один из них — Гарре. Даже нереализованный пенальти не смазал впечатление от вдохновенной игры аргентинца с «Локомотивом».
Как и всегда, в матче с «Локомотивом» регулярно досаждал соперникам на своем фланге и оказал существенное влияние на атакующую игру «Крыльев».
Остается лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами. В матче с «Сочи» отличиться не смог, но при этом был заметен — и сам бил по воротам, и ассистировал партнерам.
Дубль лидера «Краснодара» обеспечил его команде не только победу над «Оренбургом», но и единоличное лидерство в таблице.
Прекрасно играет на старте сезона. Вновь был одним из самых заметных в составе «Динамо», но в матче с «Балтикой» на первый план вышли партнеры Тюкавина.
Гол Заболотного оказался победным в непростом матче с «Сочи». По сезону Антон тоже хорош: он лидирует в лиге по ожидаемым голам без учета пенальти.
В матче с «Факелом» ассистировал Сергееву, забил сам, но из офсайда, а также попал в каркас ворот. Остается главной ударной силой и лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне.