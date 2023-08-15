Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топ-3 — два спартаковца

Еженедельный рейтинг.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в трех матчах.

По итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Александр Соболев («Спартак») — 6,67 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

В минувшем туре «Спартак» впервые в сезоне потерял очки, зато форвард красно-белых забил первый мяч в чемпионате, который мог бы стать победным, если бы не подвиг «Урала».

2. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,67.

На фоне ярчайшего матча с «Ростовом» провел не лучшую игру с «Локомотивом», но запаса прочности Салтыкову хватает, чтобы удержаться в группе лидеров нашего рейтинга.

3. Квинси Промес («Спартак») — 6,63.

Стабилен: четвертый тур подряд отмечается результативным действием. На этот раз с передачи Промеса отличился Бонгонда.

4. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,63.

В лиге осталось мало футболистов, которые в каждом из четырех туров отмечались либо голом, либо результативной передачей, и один из них — Гарре. Даже нереализованный пенальти не смазал впечатление от вдохновенной игры аргентинца с «Локомотивом».

5. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,63.

Как и всегда, в матче с «Локомотивом» регулярно досаждал соперникам на своем фланге и оказал существенное влияние на атакующую игру «Крыльев».

6. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,5.

Остается лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами. В матче с «Сочи» отличиться не смог, но при этом был заметен — и сам бил по воротам, и ассистировал партнерам.

7. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,5.

Дубль лидера «Краснодара» обеспечил его команде не только победу над «Оренбургом», но и единоличное лидерство в таблице.

8. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,5.

Прекрасно играет на старте сезона. Вновь был одним из самых заметных в составе «Динамо», но в матче с «Балтикой» на первый план вышли партнеры Тюкавина.

9. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,5.

Гол Заболотного оказался победным в непростом матче с «Сочи». По сезону Антон тоже хорош: он лидирует в лиге по ожидаемым голам без учета пенальти.

10. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

В матче с «Факелом» ассистировал Сергееву, забил сам, но из офсайда, а также попал в каркас ворот. Остается главной ударной силой и лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне.