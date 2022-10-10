Почему «Спартак» пока не конкурент «Зениту», мучения «Динамо», деградация «Локо». Интервью экс-тренера сборной России

Сергей Балахнин — о самых ярких событиях 12-го тура РПЛ.

При Абаскале команда стала гибкой

— О каком из увиденных матчей можете сказать — лучший в туре?

— Выделю две встречи — «Спартак» — «Крылья» и «Ростов» — «Краснодар». Хорошие скорости, много моментов, куча забитых мячей. Правда, и ошибок со стороны футболистов хватало. Особенно в обороне. Причем таких, которые для команды высокого уровня неприемлемы.

— «Спартак» разнес «Крылья» — 5:2! Хотя еще в начале второго тайма разгрома ничто не предвещало...

— Согласен. Мне вообще нравится, как играют «Крылышки». Даже на фоне «Спартака» они в первом тайме выглядели интереснее, острее. Не отсиживались в обороне, большими силами шли вперед. Однако не покидало чувство, что рано или поздно соперник их за это накажет.

— Почему?

— Да потому что в целом футболисты «Спартака» выше классом. Это и предопределило результат. В то же время не ожидал, что «Крылья» к концу совсем уж рассыплются и в итоге пропустят пять. Но тучи над ними начали сгущаться еще к перерыву. В таких случаях говорят — пахло грозой...

— Вам нравится, как играет «Спартак» при Абаскале?

— Конечно! Теперь команда не просто лучше держит мяч — она стала гибкой. В ее игре появилось разнообразие. Видно — тренерский штаб тщательно готовится к каждому матчу, в зависимости от соперника варьирует тактику. При этом стиль сохраняется! Атакующий, агрессивный. Такой футбол и любят болельщики.

— Где сегодня у «Спартака» самая проблемная зона?

— В обороне. И у центральных защитников, и у фланговых ошибок многовато. Хотя это объяснимо. Если Джикия — опытный боец, то рядом с ним в основе выходит молодежь. Литвинов, Хлусевич, Денисов... В каких-то эпизодах им не хватает мастерства, в каких-то — хладнокровия. Да и КПД в атаке крайних защитников пока оставляет желать лучшего. Никто из них хорошим пасом не обладает.

— Ясно.

— Вообще, на мой взгляд, из нынешнего состава Абаскаль выжимает максимум. Сейчас в его распоряжении нет такой обоймы, как в ЦСКА и «Динамо». О «Зените» уже не говорю. Но в каждом матче спартаковцы стараются играть на победу. Команда управляемая, заряженная на результат, прекрасно подготовленная функционально. Еще и с моральным духом порядок.

— Это точно.

— Возьмем матч с «Крыльями». Пропустили на 6-й минуте, но не надломились, не растерялись. Продолжали играть в свой футбол, давили-давили — и в конце концов смяли соперника.

Малком — не мягкая игрушка

— Соболев осенью набрал шикарную форму, с учетом Кубка забивает в шести матчах подряд. Есть объяснение?

— И его, и Промеса Абаскаль здорово встроил в командную игру. При которой оба максимально эффективны. Отсюда и голы.

— У Квинси их уже 11!

— Ну, в его мастерстве у меня никогда не возникало сомнений. Игрок классный. А дальше многое зависит от мотивации и физической готовности. Сейчас у Промеса нет проблем ни с тем ни с другим. Все совпало, преобразилась командная игра — и голландца прорвало!

— Именно он на данный момент лучший футболист чемпионата?

— Нет. Я — за Малкома, который забивает исключительно с игры. А главное, «Зенит» с отрывом лидирует, и в этом огромная заслуга бразильцев. Клаудиньо после травмы в тени, и на первый план вышли Вендел с Малкомом. Первый ведет игру в центре поля, второй отвечает за скорость в атаке. Невероятно быстрый, техничный. Великолепно работает с мячом. Четко знает, когда его придержать, а когда отдать. Плюс в борьбе хорош, неуступчивый. Малком — не мягкая игрушка. Наоборот — небольшой шкафчик. Не сдвинешь!

— «Зенит» оступился в Воронеже. Но чемпионская гонка в РПЛ — это иллюзия?

— Да, пока никаких предпосылок, что кто-то навяжет Питеру борьбу. Давайте смотреть правде в глаза. Сегодня в нашем чемпионате есть «Зенит» — и все остальные. «Спартак», «Ростов», ЦСКА могут выдать яркий матч. Но потом спотыкаются, теряют очки. А команда Сергея Семака идет без срывов. За 12 туров ни одного поражения, никто с ней даже близко не сравнится ни по забитым мячам, ни по пропущенным...

— Что же помешало увезти из Воронежа три очка?

— Героизм «Факела», который отчаянно сражался 90 минут. Ну и какая-то расслабленность в игре гостей присутствовала. Уверенность, что на классе все равно дожмут. Не получилось. Бывает. Когда же «Зенит» полностью мобилизован, его не остановить. Особенно если на поле пятерка бразильцев и Барриос. Например, тот же «Ростов» в позапрошлом туре они просто раздавили!

Кайо. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кайо — подарок для нападающего

— Вот о «Ростове» и хочу вас расспросить. Когда сейчас к перерыву он неожиданно горел «Краснодару» 0:2, в камбэк верили?

— Скажем так — исходя из того, как складывался матч, я понимал, что для «Ростова» ничего не потеряно. Но если бы не Сильянов, в начале второго тайма выбивший мяч из пустых ворот после удара Сперцяна... При счете 3:0 «Краснодар» бы игру уже не отдал.

— Что стряслось с обороной ростовчан в первом тайме?

— Да они сзади регулярно допускают ошибки! Хотя чудовищный привоз Глебова не поддается логическому объяснению. Парень опытный, капитан, привлекается в сборную — и вдруг такой ляп, обернувшийся голом Олусегуна уже на 9-й секунде. А второй гол? Сперцян спокойно проходит полполя, никто его не встречает, пас Кордобе, тот в штрафной совершенно один... У «Ростова» в защите столько провалов! Повезло, что «Краснодар» всего два мяча забил.

— Так за счет чего удалось перевернуть игру?

— Спасибо Кайо. Такой защитник — подарок для нападающего. И враг для своей команды... В очередной раз на ровном месте придумал удаление и пенальти. Ну куда ты прыгаешь?! Зачем? Тебя же партнер страхует. Абсолютно неоправданный фол! «Краснодар» остался в меньшинстве, «Ростов» тут же поднажал. А потом еще и надежнейший Сафонов дрогнул. Пробил-то Миронов несильно, но вратарь пропустил под собой, в ближний угол.

— Как полагаете, кто из участников южного дерби к концу чемпионата будет в таблице выше?

— Наверное, «Краснодар». У него есть запас прочности, сильнее подбор футболистов, длиннее скамейка. Зато у «Ростова» лучше выстроена командная игра.

— Вы обмолвились, что Абаскаль из своей команды выжимает максимум. То же самое можно сказать и о Карпине — применительно к «Ростову»?

— Сто процентов! Радует, что прибавляют на глазах Уткин, Комличенко, Полоз. Их голы компенсируют ошибки обороны. Но равноценной замены этим ребятам нет. Если руководство клуба хочет бороться за медали, зимой обязательно потребуется усиление.

Матиас Норманн. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Привозы Норманна

— Многие критикуют «Динамо» Йокановича. По делу?

— Начнем с того, что команда оказалась не готова к сезону функционально. Потому и заваливала постоянно вторые таймы. Плюс при новом тренере поменялась игра. Она стала более осторожной, с акцентом на оборону — возможно, не всем футболистам это по душе. Приходится перестраиваться. Вот смотришь на сегодняшний «Зенит», «Спартак», и видно — ребята кайфуют на поле. А динамовцы мучаются.

— Это печально.

— Но я уверен — скоро все наладится! Новички сыграются, поймут требования Йокановича — и «Динамо» засверкает новыми красками. Состав у него настолько мощный, что команда обречена на успех.

— Из новичков главное разочарование — Норманн?

— Ну, сейчас это бледная тень ростовского Норманна. Допускает много ошибок в передачах, не всегда вовремя возвращается назад. Правда, он и в «Ростове» иногда привозил голы. Зато норвежцу не было равных по объему работы, успевал везде. И подчищал, и накрывал, и отдавал... В «Динамо» этого пока не видим. Но футболист качественный, должен прибавить.

— Напоследок о «Локомотиве». Увольнение Циннбауэра и спортивного директора Цорна вряд ли удивило?

— Да уж. Все к этому шло. Хотя подбор игроков там довольно приличный, с таким вполне можно бороться за место в пятерке. Вместо этого с каждым матчем команда деградировала. К 12-му туру превратилась в нечто разбалансированное, бесхребетное, безнадежное. И рухнула на дно.

— Какой тренер сегодня нужен «Локо»?

— Мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно — и команда заиграет. Надо просто навести там порядок, четко объяснить футболистам, что от них требуется. Если они поверят в тренера, будут биться на поле в том числе и за него, «Локомотив» сразу поднимется.