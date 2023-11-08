«Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом». Интервью Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о ярких событиях 14-го тура РПЛ.

Может, «Спартаку» надо начинать все матчи в меньшинстве?

— Начнем наш разбор тура с дерби «Локомотив» — «Спартак». С первых минут матча чувствовалось, что обе команды вышли на поле играть исключительно на победу. Других вариантов соперники просто не держали в голове. Турнирная ситуация обязывает. И красно-белым, и железнодорожникам необходимо было попадать в тройку.

В первом тайме команды перехватывали друг у друга инициативу, а на 38-й минуте случилось удаление Хлусевича. И у меня сложилось такое впечатление, что в меньшинстве остался не «Спартак», а «Локомотив». Красно-белые во втором тайме вдесятером смотрелись предпочтительнее, открыли счет. Не знаю, что произошло с железнодорожниками, почему они пропустили в большинстве... Может, подопечные Галактионова подумали, что доедут до победы после решения арбитра?

Абаскаль считает, что его команда контролировала игру? Мне «Спартак» понравился больше. Может быть, красно-белым нужно сразу начинать все матчи вдесятером? (Улыбается.) Команда неплохо двигалась, пыталась придумать что-то впереди. Чувствовалось, что спартаковцы в меньшинстве рассчитывают забрать три очка в этом матче. Но, видимо, сил на 90 минут не хватило. «Локо» счет сравнял, имел еще моменты. В целом, наверное, результат закономерен.

Мне сложно сказать, почему Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который сильно провел кубковый матч с «Краснодаром». Тренеру виднее, он оценивает состояние своих подопечных в недельном цикле. Но со стороны мне кажется, что испанский специалист продолжает искать, экспериментировать. Это, похоже, его фишка. С этим уже ничего не поделать.

Я уже как-то говорил, что серьезного результата можно добиться, только стабилизировав состав. Девять позиций у тебя должны быть железными.

Тренер решил обойтись без Соболева. Что ж, отрезками красно-белые ярко смотрелись в атаке и без него. Но для меня Александр все-таки игрок стартового состава. Он напрягает защитников, оказывает на них давление, может отдать тонкую передачу. Не знаю... Может быть, Абаскаль все время хочет запутать своих визави неожиданными решениями? Посмотрим. Повторю свою мысль: за чемпионство можно бороться только со стабильным составом!

Дзюба малоподвижен, но о казывается в нужном месте в нуж ное время

У «Спартака» мне понравился Пруцев. Подвижный, креативный полузащитник, проделавший огромный объем работы. Промес сыграл на своем на уровне, Зиньковский, возможно, вообще провел свой лучший матч в сезоне.

Забей Квинси в концовке — стал бы героем дерби. По идее, такие мастера должны реализовывать такие моменты. 100-процентный шанс! Но, видите, даже игроки такого уровня порой не попадают в створ.

Дзюба забил, отдал пас Миранчуку, на котором сфолил Хлусевич. Он по-прежнему знает, в какой момент, в каком месте оказаться. Этого у него не отнимешь. Но годы тоже берут свое. Все-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутье никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива». Альтернативы ему на острие атаки нет.

Файзуллаев растет не по дням, а по часам !

ЦСКА порадовал. Вытащил очень сложную игру против «Пари НН». В очередной раз хочется похвалить Сергея Юрана, который с таким довольно скромным составом и возможностями создает проблемы нашим ведущим командам. Однако армейцы проявили характер, не опустили рук. Явно выделялся Файзуллаев, отдавший две голевые передачи. Этот мальчик растет просто не по дням, а по часам. Если продолжит в том же духе, у него очень хорошие перспективы.

Потенциал Файзуллаева? Не хочется его сейчас перехваливать. Просто надо констатировать: у Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги. Он мгновенно принимает решения, на скорости может отдать тонкую передачу. Это ценное качество. Но ему еще надо много работать, предъявлять к себе требования, работать над функциональной готовностью.

Чувствуется, что в ЦСКА сейчас правильный микроклимат внутри коллектива. Игроки выходят на каждый матч с очень верным настроем, быстро схватывают тренерские идеи.

Несмотря на короткую скамейку, кадровые проблемы, травмы, недостаточное количество трансферов, ЦСКА изыскивает внутренние ресурсы и набирает очки. Владимир Федотов не жалуется на обстоятельства, а постоянно находится в поиске, ищет оптимальные решения в сложившейся ситуации. Промежуточное третье место на данном этапе — весьма достойный результат. Но чтобы штурмовать вершину, надо, безусловно, усиливаться зимой. Без трансферов очень сложно пройти столь длинную дистанцию. Должна быть конкуренция в каждой линии!

У «Зенита» — Вендел , Клаудиньо , Бар р иос , у «Краснода ра» — Кордоба, Сперцян , Кривцов

«Зенит» взял верх над «Балтикой», хотя в первом тайме игра складывалась для команды Сергея Семака непросто. Питерцы пытались играть просто на классе. Безусловно, уровень технической оснащенности футболистов, их индивидуальные качества, стабильный состав делает «Зенит» фаворитом почти в каждом туре.

Однако встреча в Калининграде показала: на голом мастерстве очки не набираются. После перерыва гости добавили в скорости, в движении и забили два хороших гола. «Балтика» оказывала сопротивление в первые 45 минут за счет бойцовских качеств, за счет единоборств. Подопечные Сергея Игнашевича неплохо готовы физически. Однако тактической гибкости калининградцам все же не хватает. Это в итоге тоже сказывается на результате. Тренерскому штабу необходимо поработать над тактическими нюансами своей команды и индивидуально-тактическими функциями подопечных в конкретных позициях.

Зависимость «Зенита» от Вендела и Клаудиньо? Не вижу в этом ничего плохого. В команде, претендующей на титул, должны быть большие мастера, которые по своему уровню выше остальных. Вендел и Клаудиньо в Калининграде показали, что могут делать разницу. Так что я не понимаю тех, кто критикует «Зенит» за то, что игра держится прежде всего на двух-трех исполнителях.

А возьмите тот же «Краснодар», который сейчас лидирует в турнирной таблице и в этом туре уверенно обыграл «Крылья». Убери из команды Кордобу, Сперцяна и Кривцова — и что мы тогда получим?

Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре. Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

В 1995 году «Спартак-Алания «в шестом туре переиграл в Москве «Спартак». После этого я сказал подопечным в раздевалке: «Ну, все, ребята, теперь вы станете чемпионами». Думаю, некие параллели с сегодняшним днем можно провести.

Я не считаю, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны — 50 на 50. «Краснодар» не уступает питерцам по составу. Да, у Семака есть Вендел, Кдаудиньо, Барриос. У Ивича — Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков,которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть! В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю.

Тюкавин оживает? Он должен за бивать не меньше 20 голов за се зон!

«Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в счете в два мяча. К сожалению, это происходит уже не в первый раз. Вспомните, матч с «Крыльями». Надеюсь, это все-таки отдельные неудачи, а не тенденция.

Хотя становится тревожно. Ведь бело-голубые в этих встречах потеряли четыре очка. Их может не хватить на финише. Конечно, команду, которая идет на последнем месте, необходимо обыгрывать. Парадокс. Победить «Зенит» и не выиграть у «Сочи»...

Потенциал у «Динамо» виден, состав крепкий, способный решать серьезные задачи. Но вот с психологией у игроков, видимо, не все в порядке. Не прослеживается менталитета победителей. И тут надо обратиться к началу сезона. Меня уже тогда удивило, что перед Личкой поставили задачу попасть в пятерку. Он сам это озвучил на пресс-конференции. Извините, но нужно быть максималистами. Тем более у «Динамо» есть возможности для того, чтобы замахнуться на совсем другой результат: состав, бюджет.

Когда в подсознании игроков сидит мысль, что им необязательно в этом сезоне стать чемпионами, это, конечно, влияет на них. Когда ты обозначаешь цель взять золото, то с футболистов уже совершенно другой спрос. А так...

Даже теряя очки против «Сочи», «Динамо» все равно попадет в пятерку. Миссия, как говорится, выполнима. Она не сложная. Однако серьезнаякоманда должна замахиваться на большее. Мы же видели в этом сезоне, когда тот же «Краснодар» вытаскивал сложные матчи, ЦСКА в этом туре перевернул ход встречи с нижегородцами, «Зенит» дожал «Балтику». Вот это хорошие примеры для подражания. А когда ты говоришь о попадании в пятерку, уже стелешь себе соломку.

Радует, что Тюкавин оживает, начинает забивать. У него сильные качествафорварда, голевое чутье на высоком уровне. Потенциал у парня большой. Поэтому его рано хвалить за два гола в двух турах. С его-то данными Тюкавин должен забивать в РПЛ по 20 голов за сезон. Не меньше! Он сам должен поставить себе такую планку.

Очень интересным получился матч между «Ахматом» и «Факелом». Тренерский опыт Ташуева, который еще недавно возглавлял грозненцев, взял верх над молодостью Ромащенко.