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Сегодня, 21:41

Деменко считает, что «Краснодар» не станет жертвовать Кубком ради первого места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о матче «быков» с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очевидно, что «Краснодар» будет считаться фаворитом в этой дуэли. Но важно понимать, что этот матч состоится в марте. А до марта еще очень много времени и может случиться всякое. Сейчас в турнирной таблице РПЛ очень плотная группа команд, которая претендует на верхние строчки. Я думаю, что примерно пять команд будет бороться за призовые месте и нас ждет интересная борьба. Будет ли «Краснодар» жертвовать Кубком ради первого места в РПЛ? Нет, это очень рискованно. Если не получится победить в чемпионате, то было бы неплохо завоевать Кубок, ведь команда уже дважды добиралась до финала. Слишком большие ставки на кону, чтобы жертвовать матчем с «Химками», поэтому «Краснодар» будет играть на победу», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Первый этап четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России состоится 12-14 марта 2024 года.

По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из чемпионата России в ФНЛ. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков за 16 туров. «Краснодар» лидирует в РПЛ после 13 туров, имея в активе 28 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-krasnodar-ne-budet-zhertvovat-kubkom-rossii-i-s-himkami-budet-igrat-na-pobedu/
Максим Деменко
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ФК Химки
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