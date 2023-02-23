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Сегодня, 17:30

Дивеев: «Есть желание остаться в ЦСКА»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в комментарии «СЭ» рассказал о подробностях своего контракта с московской командой, а также о том, будет ли он готов к ответному матчу 1/4 финала FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Когда буду в строю? Не знаю. Буду ли готов к ответному матчу? Не знаю. Вопросы по контракту? Не знаю. Все вопросы к агенту. Есть желание остаться в ЦСКА», — заявил Дивеев «СЭ».

23-летний Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» пройдет сегодня, 23 февраля, начало — 17.30 мск. Ответная встреча состоится 28 февраля, начало — 19.30 мск.

Игорь Дивеев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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