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27 ноября завершился групповой этап Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Таким образом, определились все участники плей-офф Кубка России сезона-2022/23.
В плей-офф с первого места в группах вышли: «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Урал».
Вторые места заняли: «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» и ЦСКА.
С третьего места, которое дает право сыграть с победителями Пути регионов, вышли: «Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо».
Ранее победителями плей-офф Пути регионов стали «Уфа», «Звезда» из Санкт-Петербурга, «Акрон» и ульяновская «Волга».
Жеребьевка первых стадии плей-офф Кубка России пройдет не позднее 3 декабря.
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