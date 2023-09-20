Защитник «Спартака» Классен об игровом времени: «Каждый футболист хочет играть больше»

Защитник «Спартака» Леон Классен в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации со своим игровым временем в команде.

23-летний россиянин провел три матча за красно-белых в сезоне-2023/24. Футболист выходил на поле только в играх FONBET Кубка России, он еще ни разу в этом сезоне не появлялся в матчах РПЛ.

19 сентября Классен вышел в стартовом составе на игру Кубка страны против «Пари НН» (3:0) и забил гол.

«Рад каждой минуте, которую получаю. Если дают шанс, всегда выкладываюсь на все сто процентов. Конечно, каждый футболист хочет играть больше. Но моя задача — выкладываться на поле и на тренировках», — сказал Классен «СЭ».

Классен забил 2 гола в сезоне-2023/24, оба мяча — в ворота «Пари НН». Впервые футболист забил в игре с нижегородцами в первом круге групповой стадии FONBET Кубка России, который завершился победой красно-белых со счетом 5:4.