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Кубок России

Сегодня, 14:45

У «Спартака» после драки в Питере большие проблемы в атаке. Что придумает Абаскаль?

Максим Никитин
Корреспондент
Форвард «Спартака» Шамар Николсон дисквалифицирован на шесть матчей за драку.
Фото Сергей Волгин
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Хорошо, что дисквалификации только в Кубке.

После решения КДК, который на шесть матчей оставил «Спартак» в Кубке России без Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова, а «Зенит» без Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао, возникает логичный вопрос, кем команды вообще пойдут выигрывать трофей.

Да, у «Зенита» в этом смысле задачка попроще, поскольку в соперниках — команды, занявшие третьи места в группах пути РПЛ и представители низших дивизионов. Поэтому очевидно, что потерю Барриоса можно легко закрыть перемещением в опорную зону Дугласа Сантоса, Малкома — Мостовым/Бакаевым/Мантуаном, Родригао — Чистяковым, Алипом или Адамовым. Как кажется, «Зенит» даже в таком составе легчайше заберет финал Пути регионов.

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев

У «Спартака» немного сложнее. С потерей Николсона и Соболева команда лишилась серьезной части атакующего потенциала. Сейчас во время чемпионата мира в Катаре особенно хорошо прослеживается тенденция, когда сборные, не обладающие сильными нападающими, не создают разницу в важных матчах — просто некем забивать голы.

Поэтому Абаскалю в этом смысле максимально грустно, хотя было бы еще хуже, случись такая история в чемпионате. Напомню, что дисквалификации распространяются только на Кубок. В РПЛ она не работает.

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

Но у «Спартака» все-таки есть скрытые резервы без трансферов. Они связаны с возвращением Виктора Мозеса и Бальде Кейта. Плюс это дополнительная возможность для Павла Мелешина, который многих впечатлил умением находить моменты внутри штрафной площадки соперника.

Да, без большого нападающего атака точно обеднеет, но и в таком формате красно-белые могут устроить серьезные проблемы любому попавшемуся сопернику. Тем более что лучший бомбардир команды Квинси Промес избежал дисквалификации по итогам боксерской потасовки на «Газпром Арене».

Драка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Зенит» — «Спартак». КДК дисквалифицировал страсть

При этом Абаскаль и все мы должны понимать риски: Кейта давно не показывал серьезный уровень футбола. Да, в «Кальяри» были страшные проблемы системного характера, а в «Сампдории» до этого он вроде бы играл сносно, но только сносно. Впрочем, иначе бы сенегалец никогда не попал в Россию 27-летним. Я просто напомню, что еще несколько лет назад «Монако» отвалил за Кейта 30 миллионов. И эта тридцатка казалась разумным вложением. А потом уже только казалась.

И вот каким он будет весной на российском уровне, сказать сложно, но вокруг клуба говорят, что парень старательный, в России хочет задержаться и тренируется с усердием приемного отца Буратино.

Мозес же вообще восстанавливается от травмы ахиллового сухожилия. Жуткая штука, но Виктор физически тоже в порядке. В его уровне сомневаться сложно, было бы здоровье. Все ли будет нормально? Нигерийцу уже за 30. Я вот, например, после этой отсечки ни с того ни с сего захворал с невралгией. Мозес, надеюсь, справится без этого, но вероятность других болячек растет.

«Спартак» в смысле атакующего потенциала в Кубке России — под серьезной угрозой. И Гильермо Абаскаль в такой ситуации точно не может быть спокоен.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; устроили массовую драку. «Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»

Одна радость: с Селиховым все просто. Вратарь «Спартака» в этом турнире — Александр Максименко, который вообще никаких сомнений не вызывает, но вдруг травма? Равнозначную замену в этих условиях найти невозможно.

Поэтому определенность в этом смысле есть только одна: «Спартак» в весеннем Кубке будет очень непредсказуемым. Правда, испанский тренер красно-белых уже сто раз доказывал, что может побеждать даже без важных игроков, вылетающих в напряженные моменты (Мозес, Мартинс). Кстати, люксембуржец в академии «Лиона» играл левого нападающего. Вариант странный, но тоже вариант. Пожарный, правда.

Короче говоря, весна будет интересной, как ни крути. Жаль, что ждать ее целых три месяца.

Стартовал новый этап конкурса прогнозов по ЧМ. Заходи и играй!

Александр Селихов
Александр Соболев
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамар Николсон
13
23
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 1.97 X 3.30 П2 4.70
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.22 X 7.00 П2 16.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.20 П2 2.13
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.29 X 5.80 П2 13.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.20 X 4.00 П2 1.57
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.20 X 4.00 П2 1.86
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.60 X 3.90 П2 1.81
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
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Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
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