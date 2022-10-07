Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:05

Агент Муминов считает, что России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Агент Кахор Муминов считает, что России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию.

— Давайте начнем, пожалуй, с самой актуальной темы для российского футбола. Как быть дальше нашей сборной? С кем играть? Куда вступать?

— Считаю, нам надо двигаться в сторону Азии. Пытаться вступить в эту конфедерацию. Руководители РФС в сегодняшней ситуации должны быть в высшей степени гибкими и дипломатичными, чтобы спасти качество и уровень нашего футбола. А это невозможно без официальных матчей, где на кону стоит спортивный результат.

— Но как на это посмотрит ФИФА?

— Не забывайте, что у нас очень хорошая инфраструктура. Великолепные стадионы, построенные к чемпионату мира. На мой взгляд, ФИФА меньше всего заинтересована в потере такой страны, как Россия. ЧМ-2018 показал, что футбол — спорт номер один у нас. И выбрасывать Россию из мировой футбольной системы... Это выглядело бы странно.

— Но вряд ли Япония, Корея и Австралия в силу политических причин захотят играть в одном турнире с нами.

— Но это опять же вопрос переговорного процесса.

Кахор Муминов и&nbsp;Элдор Шомуродов. «России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»

— Не думаете, что они вообще выйдут из конфедерации, если туда примут Россию?

— Австралия только недавно туда зашла. Куда ей выходить? Она счастлива, что получила возможность играть с более серьезными соперниками, а не с Океанией.

— А Япония и Корея?

— Будем надеяться на древнюю восточную мудрость. Спорт должен быть вне политики. Мы почему-то забыли об этом в последнее время. Совершенно забыли...

— На что Россия могла бы претендовать в одном турнире с Японией, Австралией, Кореей?

— Раз в два года проходит отбор на чемпионат мира. И тут опять может вклиниться политика... Но раз в два года идет отбор на чемпионат Азии. И вот на этом уровне будет очень интересно проверить себя. Считаю, России было бы не так просто, как думают многие читатели. На 6 побед в 6 матчах рассчитывать точно не стоит.

— Но пустят ли нас потом обратно в Европу, если все когда-нибудь успокоится?

— Но есть же пример Казахстана, который сначала играл в Азии, а затем перешел в Европу. Здесь же играет свою роль географический фактор. Если есть у тебя территория в европейской части — то можешь играть.

Сборная России по футболу
0
Читайте также
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Овечкин VS Гретцки: великая погоня
Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»
FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Главный тренер сборной России по волейболу поделился мнением о чемпионате мира-2022
Главный тренер сборной России по волейболу считает, что возможный пропуск Олимпиады-2024 не станет катастрофой
Павел Рожков будет делегатом на генассамблее Международного паралимпийского комитета
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
«России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»
Россия получила очки в рейтинге, Киргизия потеряла. Это ошибка ФИФА?
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочки? Отвечает Александр Дюков
Дюков о товарищеском матче сборной России: «10 октября Федерация футбола Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ»
Карпин и Слуцкий вошли в комитет сборных команд РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Радосавлевич: «Сборная России должна существовать, команду нужно обязательно сохранить»