Игнатьев предположил, что будет делать УЕФА в случае бойкота против России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что юношеским сборным России не стоит опасаться потенциального бойкота со стороны других международных федераций после решения УЕФА о их допуске на международные соревнования.

«Если такое решение принято, то футбольные власти, думаю, заставят подчиниться ему все региональные федерации. Так что это хорошее, справедливое и очень нужное решение для нашего футбола. Я не могу говорить за руководителей футбола, но мне видится, что просто так, на ровном месте, чиновники УЕФА не вернули бы наши юниорские сборные. Как бы там ни было, думаю, они продумывали эту ситуацию [с возможным бойкотом], досконально продумывали, поэтому в любом случае мы будем в выигрыше», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши, Латвии, Швеции, Дании и Литвы также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.