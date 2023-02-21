Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде

Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте, сообщает иракская газета Al Sabaah.

По данным источника, приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. Команда Ирака надеется сыграть со сборной одной из этих стран с 20 по 28 марта в столице страны.

Ранее сообщалось, что сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 22 или 23 марта в Тегеране. Газета Al Sabaah отмечает, что возможность организации этой встречи поможет сторонам из России и Ирака увеличить шансы на спортивное сотрудничество между странами.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.