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Сегодня, 16:23

Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте, сообщает иракская газета Al Sabaah.

По данным источника, приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. Команда Ирака надеется сыграть со сборной одной из этих стран с 20 по 28 марта в столице страны.

Ранее сообщалось, что сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 22 или 23 марта в Тегеране. Газета Al Sabaah отмечает, что возможность организации этой встречи поможет сторонам из России и Ирака увеличить шансы на спортивное сотрудничество между странами.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.

Футболисты сборной России. Россия сыграет с участником ЧМ-2022 — Ираном. Отталкиваемся от дна?
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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