Карпин назвал разумной отмену июньского сбора сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал разумным решением отмену июньского сбора национальной команды.

«В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды, — сказал Карпин. — В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», — приводит ТАСС слова Карпина.

В среду, 30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене летнего сбора сборной России. Решение было принято после консультаций с клубами РПЛ и тренерским штабом национальной команды.

При этом в РФС ведут переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей осенью 2023 года.

Планировалось, что 15 июня сборная России проведет игру против Камеруна в Москве на стадионе «Лужники», но африканская команда в последний момент отказалась от матча. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что россияне могли встретиться с другим соперником 20 июня, но игра сборной в эту дату заставила бы ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону-2023/24.