Дзюба: «Алиссон очень плохой на пенальти. Из пяти должен хотя бы один забрать»

Российский нападающий Артем Дзюба прокомментировал игру вратаря сборной Бразилии Алиссона в серии послематчевых пенальти против Хорватии (1:1, 2:4 — по пен.) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Алиссон очень плохой на пенальти. Он очень сильный вратарь, а на пенальти слабый, как по мне. Ливакович слабее в целом, но на пенальти сильнее намного. Что-что, а в пенальти я все понимаю, особенно у вратарей. Два по центру, Алиссон — буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять», — сказал Дзюба на видео в соцсетях.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.