Колыванов: «Сборная Марокко в Катаре уже прыгнула через голову. Поэтому от них можно ожидать чего угодно»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре между Марокко и Францией.

«Сборная Марокко в Катаре уже прыгнула через голову. Обыграли испанцев, португальцев, выбили в группе бельгийцев! Поэтому от них можно ожидать чего угодно!

Они могут пройти Францию. Команда хорошо физически готова. Во-первых, они пропускают меньше всех. Хорошие нападающие — быстрые, техничные. Поколение родилось очень интересное. Они не боятся играть, ощутили вкус крови, выигрывают у серьезных соперников, и терять им нечего. Они, конечно, сделают все, чтобы французам помешать выйти второй раз подряд в финал чемпионата мира. Все может произойти», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Франция и Марокко сыграют в полуфинале чемпионата мира 14 декабря. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.