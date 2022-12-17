Кучаев: «Сборная России смогла бы выйти в четвертьфинал ЧМ-2022»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев предположил, насколько далеко смогла бы дойти сборная России на ЧМ-2022.

«Я думаю, пройти дальше 1/8 финала было бы по силам. В плей-офф вышло много сборных, в которые никто не верил, со многими соперниками можно было играть, что и доказали Япония, Южная Корея, Марокко. Но, даже это я бы не считал максимальным успехом, потому что всегда хочется большего, чем просто выход в плей-офф, я бы рассчитывал на большее. Это, наверное, правильная психология», — приводит слова Кучаева Metaratings.ru.

На ЧМ-2018 сборная России прошла в стадию четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4-по пен.).

28 февраля 2020 года ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российской сборной и клубов, отстранив их от международных турниров. На ЧМ-2022 российская команда не смогла попасть, так как не была допущена к участию в стыковых матчах за право поехать на турнир.