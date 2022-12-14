Мбаппе и Хакими тепло обнялись перед полуфиналом ЧМ Франция — Марокко

Форвард сборной Франции Мбаппе и полузащитник Марокко Ашраф Хакими тепло обнялись перед полуфинальным матчем ЧМ-2022.

Футболисты, которые вместе играют в «ПСЖ», обнялись в подтрибунном помещении перед выходом на поле.

14 декабря Франция и Марокко играеют друг против друга в 1/2 финала ЧМ-2022. На момент публикации новости счет в игре 0:0.