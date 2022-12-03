Гакпо: «Сборная Нидерландов приехала в Катар с одной целью — стать чемпионами мира»

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу над США (3:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

— У нас хороший командный дух, — сказал Гакпо. — Мы на самом деле боролись сегодня за каждого. Мы приехали сюда с одной целью: стать чемпионами мира. И нам нужно побежать в каждой игре. Мы стараемся.

— Многие связывают вас с переходом в клубы АПЛ, что насчет Испании, «Барселона», «Реал Мадрид»?

— Это очень хорошие команды.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.