Нидерланды — США: Блинд удвоил преимущество нидерландцев

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд забил на 45+1-й минуте матча с США в 1/8 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Блинд принял пас на ход от Дензела Дюмфриса в штрафной площади и пробил точно в левый нижний угол ворот.