Нидерланды — США: Депай открыл счет в матче

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай на 10-й минуте открыл счет в матче с США в 1/8 финала ЧМ-2022 — 1:0.

Дензел Дюмфрис справа прострелил в центр штрафной соперника, откуда Депай пробил в нижний угол ворот.

Для форварда это первый гол на чемпионате мира в Катаре.