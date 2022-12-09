Отец Влашича назвал сына супергероем после победы над Бразилией

Отец полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича Йошко Влашич в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от игры сына в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022 против сборной Бразилии (1:1 (4:2 по пенальти)).

«Я счастлив! Бог заботится о моем сердце. Считаю, что в следующие несколько дней я буду чувствовать себя очень хорошо. Никола — супергерой? Да! Он готов к этому чемпионату мира, ждал своего шанса. Играл Никола прекрасно. Он показал, что может обвести двух-трех бразильцев! Пенальти был выполнен очень спокойно. Успех заключался в том, что Никола сконцентрировался на ударе», — сказал Влашич «СЭ».

В полуфинале турнира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 мск.