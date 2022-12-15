Макрон поздравил сборную Франции с выходом в финал ЧМ-2022: «Дешам должен остаться»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную сборную с выходом в финал ЧМ-2022.

«Нашим соотечественникам нужна простая и чистая радость, ее дает спорт, в частности, футбол. Сейчас мне гораздо лучше, чем полтора часа назад. Временами команде было тяжело, но мы увидели очень сильную команду. Огромное спасибо нашему тренеру Дидье Дешаму и этой команде, которая на самом деле представляет собой смесь нескольких поколений, и это здорово. Дешам выиграл три финала! Он должен остаться в сборной! Этой французской командой я очень горжусь. Готовимся к финалу, и, знаете что, мы его выиграем», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В полуфинале турнира в Катаре Франция обыграла Марокко (2:0). В финале команда встретится с Аргентиной. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).