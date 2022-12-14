Президент Франции обратился к болельщикам перед матчем с Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал свою национальную сборную перед полуфиналом ЧМ-2022 против Марокко.

«Все болеем за победу «синих»! Никогда не забывайте, что спорт объединяет нас, прежде всего, в уважении и дружбе между нашими народами», — написал президент в соцсетях.

Французы являются действующими чемпионами мира. На ЧМ-2018 в России Франция в финале переиграла Хорватию (4:2).

Сборная Франции сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022 сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск. Победитель матча встретится в финале турнира с Аргентиной.