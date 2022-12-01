Стали известны 10 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

30 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре в группе С.

Сборная Аргентины обыграла команду Польши со счетом 2:0, а Мексика с счетом 2:1 победила Саудовскую Аравия.

Таким образом, Аргентина набрала 6 очков и заняла первое место в группе. Сборная Польши (4 очков) стала второй, опередив команду Мексики (4 очка) по разнице голов.

Ранее в 1/8 финала вышли: Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Уэльс, Франция и Австралия.

Команды из группы D в 1/8 финала сыграют с командами из квартета С.