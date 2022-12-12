12 декабря, 09:15
— Хорватия сенсационно выбила в четвертьфинале Бразилию, а одним из героев матча стал защитник «Зенита» Деян Ловрен, которого вы хорошо знаете. За счет чего в свои 33 года он продолжает играть на столь высоком уровне?
— У нас в Италии есть выражение: «Класс — это не вода». В том смысле, что вода всегда может вытечь, а класс того или иного специалиста никуда не денется. Деян Ловрен — игрок высокого уровня с огромным опытом: он ведь недаром столько лет провел в «Ливерпуле». «Зенит» сделал в свое время очень грамотное приобретение. И я рад за Деяна, который добрался до полуфинала чемпионата мира. Но вот моей заслуги, к сожалению, тут точно нет, ха-ха.
В первой половине 2022 года у Деяна возникло много проблем со здоровьем, и мне почти не довелось с ним поработать. Знаю, что в этом сезоне он выглядит отлично, так что в его успехе нешуточная заслуга моего коллеги и соотечественника Ивана Карминати и всего тренерского штаба «Зенита» во главе с Семаком. Ну и сам Деян, разумеется, молодец! Даже классный игрок, достигая определенного возраста, объективно сталкивается с проблемами, на которые он раньше не обращал внимания. И вот тут наглядно проявляется, кто настоящий профессионал в тренировочном процессе, а кто нет.
— Контракт Ловрена с «Зенитом» заканчивается будущим летом. Как думаете, останется ли хорват в Петербурге?
— Честно говоря, не знаю. По тому, как Ловрен в свои 33 играет в этом сезоне, видно, что этому игроку еще рано заканчивать карьеру. Ну а дальше ему уже самому решать. Не удивлюсь, если «Зенит» сделает Деяну предложение о продлении контракта. Такие защитники, как Ловрен, в чемпионате России точно на вес золота.
— Вместе с Ловреном в полуфинал чемпионата мира вышел Никола Влашич, которого сватали в «Зенит», где вы тогда работали.
— Да, действительно ходили разговоры о том, что «Зенит» интересовался Влашичем, который в тот момент играл за ЦСКА. Мне нравился и нравится этот атакующий футболист. Не сомневаюсь, что он мог бы усилить «Зенит». Ну а сейчас Никола стал одним из лидеров «Торино». Я ведь живу в Турине, так что знаю, как местные болельщики и журналисты относятся к игрокам «Ювентуса» и «Торино». Могу сказать, что Влашича приняли в городе очень хорошо, а главный тренер команды Иван Юрич просит руководство выкупить его контракт у «Вест Хэма». Столь же хорошие отзывы в Турине, кстати, и об Алексее Миранчуке, которого «Торино», похоже, также попытается выкупить у «Аталанты».
— Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита». Как вы считаете, мог ли Вендел, Клаудинью или Малком усилить состав южноамериканцев на ЧМ-2022?
— Думаю, что кто-то из этих ребят мог попасть в итоговую заявку, но, вероятно, свою негативную роль сыграла изоляция российского футбола в год чемпионата мира. Не исключаю, что при новом главном тренере сборной Бразилии игроки «Зенита» смогут побороться за место в обойме. Искренне желаю тем ребятам, с которыми я работал, чтобы они получили вызов в сборную!
— На зимний перерыв «Зенит» ушел единоличным лидером РПЛ. Может ли кто-то помешать ему в пятый раз подряд выиграть золото?
— Нынешний «Зенит» может проиграть только сам себе. Уверен, что команда под руководством Семака не позволит догнать себя. У меня остались самые положительные воспоминания о жизни в Петербурге и работе в «Зените» — как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Так что, конечно, желаю ребятам победы в чемпионате! А вообще про «Зенит» я могу рассказывать долго. Если вам интересно, приезжайте ко мне в Турин, там и продолжим беседу.
— Договорились! А на сегодня заключительный вопрос: вас не удивило, что уехавший в Турцию Магомед Оздоев стал там игроком основы, а Артем Дзюба провалился?
— Меня лично не удивило, что у одного сложилось за границей после отъезда из Петербурга, а у другого нет. Рискну предположить, что это не удивило и тренерский штаб «Зенита».
— Почему?
— А вот это уже дополнительный вопрос, о котором мы не договаривались!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)