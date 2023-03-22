0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 марта, 23:01

Щитов о продлении отстранения сборной России: «Нужно сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон в КХЛ»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

«Это очень печальная новость. Плохо, что спорт превратился в политику. Попасть в сборную своей страны — одно из главных достижений в карьере, начиная с юниорского хоккея. Поэтому сейчас то время, когда надо усердно заниматься правильным развитием детского, юношеского и молодежного хоккея. Также я надеюсь, что руководство КХЛ пересмотрит будущий календарь лиги в сторону увеличения матчей и чтобы сезон начинался позже и продолжался до середины мая.

Раз ИИХФ отвернулась от нас и отрезала от турниров, то и мы должны сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон здесь. В НХЛ ты не можешь уехать в сборную, не завершив сезон в клубе», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
Сборная России по хоккею
1
Обсудить
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Захаркин: «Россия быстро вернет свои позиции, как только окажется на Олимпиадах и чемпионатах»
Не тешьте себя иллюзиями. ИИХФ не вернет Россию на чемпионаты мира до 2025 года
Президент ИИХФ: «Надеюсь, что Белоруссия и Россия вернутся как можно скорее»
Президент ИИХФ Тардиф сообщил, когда федерация вернется к рассмотрению возвращения России и Белоруссии на международные турниры
Каменский — о продлении ИИХФ отстранения российского хоккея: «Пилят сук под собой»
Плющев — о продлении отстранения российских хоккеистов: «Борьба еще предстоит впереди»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Ларионов: «СКА с победой. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас»

Нижегородский губернатор Никитин считает фантастическим сезон «Торпедо» в КХЛ