Щитов о продлении отстранения сборной России: «Нужно сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон в КХЛ»

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

«Это очень печальная новость. Плохо, что спорт превратился в политику. Попасть в сборную своей страны — одно из главных достижений в карьере, начиная с юниорского хоккея. Поэтому сейчас то время, когда надо усердно заниматься правильным развитием детского, юношеского и молодежного хоккея. Также я надеюсь, что руководство КХЛ пересмотрит будущий календарь лиги в сторону увеличения матчей и чтобы сезон начинался позже и продолжался до середины мая.

Раз ИИХФ отвернулась от нас и отрезала от турниров, то и мы должны сделать так, чтобы иностранцы полностью доигрывали сезон здесь. В НХЛ ты не можешь уехать в сборную, не завершив сезон в клубе», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.