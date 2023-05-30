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Сегодня, 09:03

Россиянин восьмой год подряд выиграет Кубок Стэнли

Иван Торопцев
Корреспондент
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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Восьмой раз подряд Кубок Стэнли выиграет российский хоккеист.

В финал плей-офф НХЛ-2023 вышли «Флорида» и «Вегас», в составе обеих команд есть представители России. У «Флориды» это вратарь Сергей Бобровский, а у «Вегаса» — нападающий Иван Барбашев.

Бобровский еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, Барбашев становился обладателем трофея в 2019 году вместе с «Сент-Луисом».

Российские обладатели Кубка Стэнли в последних 7 сезонах НХЛ:

2016: Евгений Малкин («Питтсбург»)

2017: Евгений Малкин («Питтсбург»)

2018: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

2019: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев («Сент-Луис»)

2020: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Александр Волков («Тампа-Бэй»)

2021: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)

2022: Валерий Ничушкин («Колорадо»)

Иван Барбашев
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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