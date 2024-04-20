Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:45

Величие Кучерова, прорыв Панарина, чудо Овечкина: российские итоги сезона НХЛ

Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Российские звезды НХЛ, хоккеисты Артемий Панарин, Никита Кучеров, Александр Овечкин
Артемий Панарин, Никита Кучеров, Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Чем в том числе запомнится регулярный чемпионат.
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Кучеров: лучший бомбардир НХЛ и новый рекорд для россиян

Никита Кучеров провел выдающийся регулярный чемпионат. Форвард «Тампы» переписал все личные рекорды — 44 гола, 100 передач и 144 очка в 81 матче. 30-летний правый крайний нападающий обновил сезонные достижения бомбардиров своего клуба и для всех россиян в истории НХЛ, которые сам установил пять лет назад.

Весной-2019 Кучеров поднял планку на отметку в 128 очков, забрал «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линсдей Эворд». Теперь россиянин выиграл сумасшедшую гонку бомбардиров с Нэйтаном Маккинноном и немного притормозившим Коннором Макдэвидом. Капитан «Эдмонтона» не уступал приз самого результативного игрока три года подряд и взял пять «Арт Росс Трофи» с 2016-го, за это время его только раз опередил одноклубник Леон Драйзайтль, и теперь дважды — лидер «Тампы». Из россиян этот приз брали только он, Александр Овечкин и Евгений Малкин (дважды).

В прошлом сезоне Макдэвид ушел в космос и набрал 153 очка, в этом Кучеров забрался на схожую высоту. Оба пополнили компанию Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орра из ассистентов со 100 передачами за одну регулярку. Причем только Никита с двумя легендарными центрфорвардами при таком числе голевых пасов забросил не менее 40 шайб. Россиянин остановился в пяти шагах от сезонного рекорда бомбардиров лиги не из Северной Америки — 149 очков Яромира Ягра.

Волшебство и магия, инопланетные мастерство и техника: игра и решения на льду Кучерова заслуживают восторженных оценок зрителей и звезд вместе с Гретцки. Форвард с отрывом лучший по продуктивности в команде Джона Купера, отметился результативными действиями в половине голевых атак (144 из 288), делал разницу в большинстве и равных составах, выходил на первый план в матчах с топ-соперниками. Есть мнение, что такая «Тампа» потеряет статус кубковой команды без двукратного чемпиона и лучшего бомбардира победных плей-офф.

За феерией Кучерова стоит огромная работа на тренировках и в межсезонье. Партнеры по «Лайтнинг» выделяют его стремление совершенствоваться не меньше, чем оригинальные действия в игре. Сам неулыбчивый форвард в фирменном стиле лаконично оценивает достижения, говорит о главном — желании делать все для побед команды. В заключительном матче регулярного чемпионата с «Торонто» он оформил гол плюс пас и не скрывал радости после исторической передачи под скандирование «MVP!» на домашней арене.

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в&nbsp;матче &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (6:4). «Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

«Это особенный момент. Спасибо моим партнерам и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент», — сказал Кучеров и подтвердил свою готовность к плей-офф и первому раунду с «Флоридой».

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Панарин: первый сезон с 100+ очками и лучший снайпер среди россиян

Артемий Панарин провел свой выдающийся регулярный чемпионат. Форвард «Рейнджерс» в межсезонье удивил сменой имиджа, а затем от старта до финиша собирал те или иные рекорды клуба и не только. 32-летний левый крайний нападающий обновил свое снайперское достижение и наконец-то набрал 100 баллов за результативность, впервые за девять лет в НХЛ и на пятый год в Нью-Йорке.

Весной-2024 Панарин добрался до 120 очков, 49 голов и 71 передачи в 82 матчах. Россиянин остановился в трех шагах от сезонного рекорда бомбардиров «Рейнджерс» — 123 очка от Яромира Ягра. С такой результативностью он превзошел цифры лучшей регулярки Овечкина (112) и Малкина (113), повторил достижение Сергея Федорова и уступил лишь Александру Могильному (127) и Кучерову. В заключительной игре с «Оттавой» форвард после заброшенной шайбы безуспешно пытался забить пятидесятый гол под скандирование «MVP!» на домашней арене. Артемий признан самым ценным игроком команды, стал четвертым бомбардиром сезона и лучшим снайпером среди россиян.

«Рейнджерс» в первый год работы тренера Питера Лавиолетта установили клубные рекорды по числу набранных очков (114) и побед (55), выиграли регулярный чемпионат и стали обладателями Президентского кубка. Панарин остается одним из лидеров команды и ее самым результативным игроком, по-прежнему снабжает партнеров классными передачами и сам стал больше атаковать ворота. После улучшения личной статистики от Хлебушка ждут реабилитации за бледную игру в прошлогоднем плей-офф.

Артемий Панарин (№10) и&nbsp;Алексис Лафренье. «Невероятный игрок». Панарин впервые дошел до сотни

«Довольно веселый сезон. Я хорошо спал, почти каждую ночь. Здорово получить такой опыт, но нет времени расслабляться. Может быть, теперь будет лучше, чем в прошлом году, но пока не уверен. Регулярный чемпионат — да, а дальше посмотрим. Конечно, когда набираешь на 28 очков больше, чувствуешь себя лучше, но плей-офф — это совсем другой турнир, так что сейчас тяжело сказать. Я чувствую мотивацию, потому что хоккей — это моя жизнь, поэтому я играю. Мне нравятся эти эмоции. Конечно, если мы выигрываем, это лучше, чем когда проигрываем. Но иногда поражения нужны, чтобы увидеть разницу. И теперь уверенности больше. Вот разница — 28 очков. Чувствую себя вот на столько иначе, ровно на столько лучше», — сказал Панарин не без шуток о новом старте в Кубке Стэнли.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечккин
Александр Овечккин.
Фото USA Today Sports

Овечкин: преображение в гонке за Гретцки и выход в плей-офф

Александр Овечкин в этом регулярном чемпионате провел две разные половины. В первой части 38-летний капитан «Вашингтона» с невеликими 8 голами в 43 матчах уходил в антирекордные сухие серии, перебирал клюшки, пытался найти доступные игровые решения в атаке нерезультативной команды и не опровергал сомнения в своем возрастном замедлении. После мини-отпуска в паузе на Матч звезд снайпер вернулся к знакомому голевому темпу, собирал результативные отрезки и вместе с оставшимися партнерами цеплялся за зону плей-офф.

«Кэпиталз» с тренером-дебютантом Спенсером Карбери сотворили главную сенсацию сезона НХЛ и превратили свои кубковые шансы из сомнительных в реальные. При всем перекосе в качестве состава и разности голов (220-257) они держались на спасениях номинально второго вратаря Чарли Линдгрена и цеплялись за победы в матчах с минимальным перевесом в счете. Голы капитана с начала февраля до середины апреля в этом помогли.

Овечкин продолжил великую гонку за Уэйном Гретцки. Пока Остон Мэттьюс превзошел его рекорд века по числу голов в одном регулярном чемпионате на отметке в 65 шайб, Александр установил еще несколько заметных достижений. Россиянин первым в истории НХЛ забил 850 голов в одном клубе и стал лучшим по числу регулярок не менее чем с 30 шайбами — 18 за 19 лет в НХЛ. После рывка во второй части Ови собрал 31 гол, 34 передачи и 65 очков в 79 играх. Всего в лиге у него 853 гола, 697 передач и 1550 очков в 1426 матчах, до снайперского рекорда Гретцки — 41 шаг.

Не менее важно, что Великая Восьмерка не пропустит плей-офф во второй раз подряд и всего в пятый за всю карьеру. «Вашингтон» в первом раунде сыграет с лучшим клубом лиги — «Рейнджерс».

Александр Овечкин. «Это нечто особенное». Овечкин и «Вашингтон» сотворили главную сенсацию НХЛ

«Это нечто особенное. Вот почему мы играем в хоккей. Ты хочешь быть в подобной атмосфере, хочешь быть там. Никто не считал, что мы пройдем, но мы выиграли. И вы никогда не знаете, что случится в плей-офф. Это другой хоккей, иная атмосфера, все на другом уровне. Я очень взволнован. Мы боролись весь год с разными сложностями — травмы, обмены. Но мы все равно верили. Самое главное — верить. Мы верили друг в друга», — сказал Овечкин после победы над «Филадельфией» в решающем матче за выход в плей-офф.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Малкин: по два шага до красивых цифр и второй год без плей-офф

Евгений Малкин в этом регулярном чемпионате явно рассчитывал на большее. По ходу сезона 37-летний центрфорвард «Питтсбурга» чередовал яркие вспышки с нерезультативными отрезками, а команда Майка Салливана неровно шла по дистанции. Зимой «Пингвинз» растеряли если не все, то почти все шансы, в марте начали рывок и остались в паре побед от первой восьмерки Восточной конференции.

Год назад Малкин, Сидни Кросби, Крис Летанг и компания обидно проиграли кубковую гонку на финише. Тогда «Питтсбург» прервал серию из 16 подряд выходов в плей-офф после пропуска в дебютном сезоне Сида перед приездом Джино. До весны-2023 Малкин и Кросби вместе не сыграли в Кубке Стэнли только в 2011 году, но из-за серьезных повреждений. Теперь оба трехкратных чемпиона во второй раз подряд провели все матчи регулярного чемпионата, однако топ-сезона капитана и стараний всей команды весной не хватило.

У Малкина при всех травмах не было регулярок со средней результативностью заметно меньше балла за игру. Эта получилась именно такой: 82 матча, 27 голов, 40 передач и 67 очков. С начала сезона форвард двигался к 500 шайбам в НХЛ и на этом пути обошел Сергея Федорова. Весной Евгений нашел особенную мотивацию в долгожданном приезде родителей в Америку. После нового всплеска он остался в двух голах, двух передачах и четырех очках от круглых цифр. У Джино — 498 голов, 798 передач, 1296 очков в 1145 матчах лиги. До красоты совсем немного, но нужно ждать новой осени, а пока все «Пингвинз» грустят из-за досрочного отпуска.

Евгений Малкин оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Коламбус&raquo;. «Теперь сам злюсь». Малкин получил особенную мотивацию

«Эти три недели — невероятный отрезок, если бы мы так играли весь год, возможно, гарантировали бы плей-офф. Вероятно, стартовали немного поздно. Вы же знаете, после дедлайна все говорили, что у нас ноль шансов, еще три недели назад давали всего один процент на попадание в плей-офф, но мы в борьбе до последнего матча. Знаем, какой у нас потенциал, с этими парнями весело, все играют невероятно. Я стараюсь по полной. Моя семья, родители здесь — может, это дополнительная помощь для меня. И посмотрите, мы победили очень хорошие команды — «Рейнджерс» и «Тампу», такие же играют в плей-офф. У нас опасная команда, в плей-офф были бы шансы, это как минимум. Мы знаем, как играть, у нас великолепный опыт в плей-офф, снова пришла уверенность», — сказал Малкин перед развязкой гонки в Восточной конференции.

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Бобровский и российские вратари: снова наш претендент на «Везину»

Сергей Бобровский в этом регулярном чемпионате привычно производил сильное впечатление и вошел в число лучших вратарей лиги по всем статистическим показателям. 35-летний голкипер «Флориды» собрал много побед и сухих игр — 36 и 6 в 58 матчах, показал высокие коэффициент надежности и процент отраженных бросков — 2,37 и 91,5. Бобровский продвинулся в топ-15 в истории лиги по победам — 700 матчей, 396 побед, 44 игры на ноль, КН 2,59, %Б 91,5. Новый взлет россиянина начался с Кубка Стэнли-2022, он ворвался в тот плей-офф и помог команде дойти до финала.

Сергей Бобровский. «Теперь начнем все с нуля». Бобровский после обидного финала Кубка Стэнли

«Я научился большему за те два месяца хоккея, чем за 13 лет моей карьеры, особенно в том, что происходит с твоим разумом, какого рода челленджи принимает твой мозг. Так что это было нечто особенное. Помимо результата идет более глубокий процесс изучения своего тела, физики, разума, духа, и это делает все более увлекательным. И затем в какой-то момент вы выстраиваете эту веру и тот фундамент, на которые полагаетесь. Не так важно, что снаружи, внутри вы сильны и опираетесь на те основы, которые создали со временем», — сказал Бобровский для вышедшего в апреле материала сайта НХЛ о прогрессе своей карьеры.

Этой весной Сергей по версиям разных экспертов входит в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он первым из россиян выиграл эту награду лучшему в своем амплуа в 2013-м, а через четыре года завоевал ее во второй раз. Два других наших обладателя приза Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, а также прошлогодний номинант Илья Сорокин провели регулярку на высоком уровне, но не избежали вопросов. Василевский пропустил стартовый месяц «Тампы» после операции и не всегда выглядел на своем высочайшем уровне, Шестеркин и Сорокин не во всем смотрелись убедительнее напарников-ветеранов Джонатана Куика и Семена Варламова. Куик показал сильную статистику и разгрузил Игоря в «Рейнджерс», Варламов нередко играл вместо Ильи и много выручал на пути в плей-офф после назначения в январе главным тренером «Айлендерс» Патрика Руа.

Андрей Василевский, Никита Кучеров, Артемий Панарин. Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Василевский, Шестеркин и Сорокин в ежегодном опросе игроков НХЛ составили первую тройку вратарей, которых стоит выбрать на решающий матч. Больше Бобровского с ними из всех российских голкиперов в регулярке играл и побеждал только Александр Георгиев в «Колорадо» (63 матча, 38 побед). После этой пятерки в числе лучших по статистике — Петр Кочетков из «Каролины» и Илья Самсонов из «Торонто», притом что экс-вратарь «Вашингтона» в новогодний вечер был выставлен на драфт отказов и позже вернулся в канадский клуб через виртуальный перевод из АХЛ.

В этом сезоне в НХЛ сыграли 13 российских голкиперов, национальный рекорд опять обновлен. В конце регулярного чемпионата к своим клубам присоединились Иван Федотов и Георгий Романов. Федотов добрался до «Филадельфии» после армейской службы, противоречивого года в ЦСКА и досрочного разрыва контракта. Самый высокий голкипер в истории лиги не помог «Флайерз» в гонке за плей-офф, команда Джона Тортореллы провалила финальный отрезок и остановилась в шаге от сенсации.

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Ничушкин и Кузнецов: программа помощи хоккеистам

Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов приостанавливали игру в регулярном чемпионате и прошли программу помощи хоккеистам, которая направлена на борьбу с различными видами зависимостей и психологическими проблемами. Участие добровольное, причины без согласия игроков не называются, возвращение к тренировкам и матчам зависит от допуска специалистами. Оба челябинца о своей ситуации заявлений не делали.

Андрей Василевский, Никита Кучеров, Артемий Панарин. Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Ничушкин в середине января прервал потенциально лучший сезон в карьере, 29-летний крайний форвард «Колорадо» шел в графике больше балла за результативность в среднем за игру. Пауза заняла почти два месяца, чемпион-2022 вернулся к тренировкам в конце февраля и начал играть после начала марта — так, словно перерыва у одного из лидеров атаки «Эвеланш» не было. Валерий все же обновил снайперский рекорд и на балл превзошел лучшее бомбардирское достижение в регулярке — 28 голов, 25 передач и 53 очка в 54 матчах.

Кузнецов в начале февраля прервал очередной слабый сезон, 31-летний центрфорвард «Вашингтона» не выглядел довольным собой и процессом даже после смены тренера. Евгений провел паузу на Матч звезд вместе с Дмитрием Орловым в кругу семей и не вернулся в «Кэпиталз». После допуска к тренировкам в начале марта нападающий прошел драфт отказов и отправился на выезд с фарм-клубом из АХЛ, совершил автобусное путешествие в Северную Каролину и был обменян в главный клуб своей локации. Так два чемпиона МЧМ-2011 и два из трех российских обладателей Кубка Стэнли-2018 Кузнецов и Орлов воссоединились в «Каролине». Их расставание со «старшим братом» Овечкиным произошло с интервалом в год после почти 11 лет в системе столичного клуба.

Евгений Кузнецов. «Я сделал много ошибок, это мой последний шанс». Новый вызов Кузнецова и печаль Овечкина

«Мне нужно вернуться в хоккей. Я не играл долгое время. Я сделал много ошибок в своей жизни до этого. Лучшая возможность сказать людям «извините» — это играть и вносить заметный вклад. Я никогда не бежал от ошибок, которые совершил в прошлом. И никогда не жалел о чем-то. Считаю, что это удивительный жизненный опыт. И я многому научился. Как сказал, это моя последняя возможность. Это мой последний шанс. Прямо сейчас все в моей власти», — сказал Кузнецов после обмена.

Евгений порадовался возможности быть на льду самим собой, не исполнять роль «сантехника» и играть вместе с другом Орловым в команде-претенденте. Форвард оперативно показал в Роли фирменную «птичку» и с одной из самых российских команд лиги попытается раскрыть ее потенциал в плей-офф.

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Капризов без плей-офф, русская пятерка «Коламбуса» и не только

Кирилл Капризов во второй раз подряд не провел полноценный сезон из-за травмы и впервые в карьере пропустит плей-офф. «Миннесота» и ее главная звезда неубедительно выглядели осенью, в ноябре получили нового тренера и никак не могли угнаться за кубковой восьмеркой Западной конференции, не помог даже риск с заменой вратаря в овертаймах. Крайний форвард сильнее провел вторую часть регулярки, продолжил солировать в атаке «Уайлд» и переписывать отдельные рекорды клуба, подобрался близко ко второй в карьере сотне баллов за результативность и топ-10 бомбардиров лиги — 96 очков, 46 голов и 50 передач в 75 матчах.

Кирилл Капризов (справа) в&nbsp;матче &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сан-Хосе&raquo; (4:3). «У них есть Капризов, а у нас — нет». Еще один крутой матч российской звезды

Павел Бучневич провел третий сезон в «Сент-Луисе» и остается среди самых заметных россиян лиги с результативностью на уровне легенд, Малкина и Овечкина — 63 (27+36) очка в 80 матчах. Перед дедлайном ходили разговоры о возможном возвращении форварда в «Рейнджерс», но такого поворота все же не случилось. Теперь россиянин может получить солидное предложение по новому контракту от «Блюз».

Владимир Тарасенко сменил клуб в третий раз за карьеру в НХЛ и с начала прошлого года. Чемпион-2019 и один из лучших игроков в истории «Сент-Луиса» предыдущей весной не смог пошуметь в плей-офф с «Рейнджерс», провел половину сезона в аутсайдере «Оттаве» и нашел новую команду-претендент — «Флориду». Так форвард сохраняет надежду на второй Кубок Стэнли.

Андрей Свечников довел до девяти число россиян с 50 и более очками в этом регулярном чемпионате. Форвард «Каролины» не всегда показывал свой ураганный талант и заодно напомнил лиге о том, кто первым в ее истории забил лакросс-гол. В апрельском матче с «Бостоном» получилось настолько быстро и волшебно, что судьям пришлось смотреть повтор после ближайшей остановки матча.

«Коламбус» собрал свою версию русской пятерки. Форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов провели первый в истории матч НХЛ, в котором отличились четыре россиянина — в конце ноября против «Бостона». Компанию соотечественников в одной из худших команд лиги дополняет вратарь Даниил Тарасов.

Никита Кучеров и&nbsp;Александр Овечкин. Кучеров — лучший русский в истории НХЛ и даже выше Овечкина? Через несколько лет эта безумная мысль станет реальностью

Андрей Кузьменко провел мощную концовку сезона после переезда из «Ванкувера» в «Калгари», чемпион-2023 Иван Барбашев продолжает играть важную роль в «Вегасе», эти и другие звезды оставили свой след в закончившемся регулярном чемпионате — в клубах лиги с 13 вратарями выступили 52 полевых игрока из России. В плей-офф стартует 31 хоккеист, наших нет только в трех командах — «Нэшвилле», «Эдмонтоне» и «Бостоне». Продлится ли российская серия в Кубке Стэнли?

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Валерий Ничушкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Малкин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
НХЛ
2
0
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Кучеров — лучший русский в истории НХЛ и даже выше Овечкина? Через несколько лет эта безумная мысль станет реальностью
Овечкин впервые не попал в топ-30. Но рекорд Гретцки все ближе
Агент Овечкина: «Саша не фокусируется на рекорде. Чем меньше внимания обращаешь, тем легче дается результат»
Кожевников считает, что Овечкин за два года побьет рекорд Гретцки
«Вашингтон» установил лицо довольного Овечкина на аватарку в соцсетях
Овечкин – о выходе в плей-офф: «До сегодняшнего вечера ситуация была сумасшедшей»
Материалы сюжета: Кучеров: гонка с Маккинноном и Макдэвидом и новый рекорд российских бомбардиров
Кучеров — лучший русский в истории НХЛ и даже выше Овечкина? Через несколько лет эта безумная мысль станет реальностью
Кучеров обошел Овечкина! Форвард «Тампы» выиграл уже второй «Арт Росс» в карьере
Фетисов — о Кучерове: «Красавчик! Один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку»
Кучеров стал четвертым действующим игроком НХЛ, выигравшим более одного «Арт Росс Трофи»
Кучеров и Маккиннон стали первой парой НХЛ в 21-м веке, набравшей по 140+ очков за сезон
Великий! Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ второй раз в карьере
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
У Овечкина нет шансов против «Рейнджерс», Панарин станет лучшим российским бомбардиром
Кубок Стэнли: «Каролина» — «Айлендерс», «Бостон» — «Торонто». Расписание и результаты матчей 21 апреля
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: даты матчей и расписание серии плей-офф НХЛ
«Ванкувер» — «Нэшвилл»: даты матчей и расписание серии плей-офф НХЛ
«Виннипег» — «Колорадо»: даты матчей и расписание серии плей-офф НХЛ
«Даллас» — «Вегас»: даты матчей и расписание серии плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кучеров — лучший русский в истории НХЛ и даже выше Овечкина? Через несколько лет эта безумная мысль станет реальностью

У Овечкина нет шансов против «Рейнджерс», Панарин станет лучшим российским бомбардиром