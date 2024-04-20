Величие Кучерова, прорыв Панарина, чудо Овечкина: российские итоги сезона НХЛ

Чем в том числе запомнится регулярный чемпионат.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Кучеров: лучший бомбардир НХЛ и новый рекорд для россиян

Никита Кучеров провел выдающийся регулярный чемпионат. Форвард «Тампы» переписал все личные рекорды — 44 гола, 100 передач и 144 очка в 81 матче. 30-летний правый крайний нападающий обновил сезонные достижения бомбардиров своего клуба и для всех россиян в истории НХЛ, которые сам установил пять лет назад.

Весной-2019 Кучеров поднял планку на отметку в 128 очков, забрал «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линсдей Эворд». Теперь россиянин выиграл сумасшедшую гонку бомбардиров с Нэйтаном Маккинноном и немного притормозившим Коннором Макдэвидом. Капитан «Эдмонтона» не уступал приз самого результативного игрока три года подряд и взял пять «Арт Росс Трофи» с 2016-го, за это время его только раз опередил одноклубник Леон Драйзайтль, и теперь дважды — лидер «Тампы». Из россиян этот приз брали только он, Александр Овечкин и Евгений Малкин (дважды).

В прошлом сезоне Макдэвид ушел в космос и набрал 153 очка, в этом Кучеров забрался на схожую высоту. Оба пополнили компанию Уэйна Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орра из ассистентов со 100 передачами за одну регулярку. Причем только Никита с двумя легендарными центрфорвардами при таком числе голевых пасов забросил не менее 40 шайб. Россиянин остановился в пяти шагах от сезонного рекорда бомбардиров лиги не из Северной Америки — 149 очков Яромира Ягра.

Волшебство и магия, инопланетные мастерство и техника: игра и решения на льду Кучерова заслуживают восторженных оценок зрителей и звезд вместе с Гретцки. Форвард с отрывом лучший по продуктивности в команде Джона Купера, отметился результативными действиями в половине голевых атак (144 из 288), делал разницу в большинстве и равных составах, выходил на первый план в матчах с топ-соперниками. Есть мнение, что такая «Тампа» потеряет статус кубковой команды без двукратного чемпиона и лучшего бомбардира победных плей-офф.

За феерией Кучерова стоит огромная работа на тренировках и в межсезонье. Партнеры по «Лайтнинг» выделяют его стремление совершенствоваться не меньше, чем оригинальные действия в игре. Сам неулыбчивый форвард в фирменном стиле лаконично оценивает достижения, говорит о главном — желании делать все для побед команды. В заключительном матче регулярного чемпионата с «Торонто» он оформил гол плюс пас и не скрывал радости после исторической передачи под скандирование «MVP!» на домашней арене.

«Это особенный момент. Спасибо моим партнерам и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент», — сказал Кучеров и подтвердил свою готовность к плей-офф и первому раунду с «Флоридой».

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Панарин: первый сезон с 100+ очками и лучший снайпер среди россиян

Артемий Панарин провел свой выдающийся регулярный чемпионат. Форвард «Рейнджерс» в межсезонье удивил сменой имиджа, а затем от старта до финиша собирал те или иные рекорды клуба и не только. 32-летний левый крайний нападающий обновил свое снайперское достижение и наконец-то набрал 100 баллов за результативность, впервые за девять лет в НХЛ и на пятый год в Нью-Йорке.

Весной-2024 Панарин добрался до 120 очков, 49 голов и 71 передачи в 82 матчах. Россиянин остановился в трех шагах от сезонного рекорда бомбардиров «Рейнджерс» — 123 очка от Яромира Ягра. С такой результативностью он превзошел цифры лучшей регулярки Овечкина (112) и Малкина (113), повторил достижение Сергея Федорова и уступил лишь Александру Могильному (127) и Кучерову. В заключительной игре с «Оттавой» форвард после заброшенной шайбы безуспешно пытался забить пятидесятый гол под скандирование «MVP!» на домашней арене. Артемий признан самым ценным игроком команды, стал четвертым бомбардиром сезона и лучшим снайпером среди россиян.

«Рейнджерс» в первый год работы тренера Питера Лавиолетта установили клубные рекорды по числу набранных очков (114) и побед (55), выиграли регулярный чемпионат и стали обладателями Президентского кубка. Панарин остается одним из лидеров команды и ее самым результативным игроком, по-прежнему снабжает партнеров классными передачами и сам стал больше атаковать ворота. После улучшения личной статистики от Хлебушка ждут реабилитации за бледную игру в прошлогоднем плей-офф.

«Довольно веселый сезон. Я хорошо спал, почти каждую ночь. Здорово получить такой опыт, но нет времени расслабляться. Может быть, теперь будет лучше, чем в прошлом году, но пока не уверен. Регулярный чемпионат — да, а дальше посмотрим. Конечно, когда набираешь на 28 очков больше, чувствуешь себя лучше, но плей-офф — это совсем другой турнир, так что сейчас тяжело сказать. Я чувствую мотивацию, потому что хоккей — это моя жизнь, поэтому я играю. Мне нравятся эти эмоции. Конечно, если мы выигрываем, это лучше, чем когда проигрываем. Но иногда поражения нужны, чтобы увидеть разницу. И теперь уверенности больше. Вот разница — 28 очков. Чувствую себя вот на столько иначе, ровно на столько лучше», — сказал Панарин не без шуток о новом старте в Кубке Стэнли.

Александр Овечккин. Фото USA Today Sports

Овечкин: преображение в гонке за Гретцки и выход в плей-офф

Александр Овечкин в этом регулярном чемпионате провел две разные половины. В первой части 38-летний капитан «Вашингтона» с невеликими 8 голами в 43 матчах уходил в антирекордные сухие серии, перебирал клюшки, пытался найти доступные игровые решения в атаке нерезультативной команды и не опровергал сомнения в своем возрастном замедлении. После мини-отпуска в паузе на Матч звезд снайпер вернулся к знакомому голевому темпу, собирал результативные отрезки и вместе с оставшимися партнерами цеплялся за зону плей-офф.

«Кэпиталз» с тренером-дебютантом Спенсером Карбери сотворили главную сенсацию сезона НХЛ и превратили свои кубковые шансы из сомнительных в реальные. При всем перекосе в качестве состава и разности голов (220-257) они держались на спасениях номинально второго вратаря Чарли Линдгрена и цеплялись за победы в матчах с минимальным перевесом в счете. Голы капитана с начала февраля до середины апреля в этом помогли.

Овечкин продолжил великую гонку за Уэйном Гретцки. Пока Остон Мэттьюс превзошел его рекорд века по числу голов в одном регулярном чемпионате на отметке в 65 шайб, Александр установил еще несколько заметных достижений. Россиянин первым в истории НХЛ забил 850 голов в одном клубе и стал лучшим по числу регулярок не менее чем с 30 шайбами — 18 за 19 лет в НХЛ. После рывка во второй части Ови собрал 31 гол, 34 передачи и 65 очков в 79 играх. Всего в лиге у него 853 гола, 697 передач и 1550 очков в 1426 матчах, до снайперского рекорда Гретцки — 41 шаг.

Не менее важно, что Великая Восьмерка не пропустит плей-офф во второй раз подряд и всего в пятый за всю карьеру. «Вашингтон» в первом раунде сыграет с лучшим клубом лиги — «Рейнджерс».

«Это нечто особенное. Вот почему мы играем в хоккей. Ты хочешь быть в подобной атмосфере, хочешь быть там. Никто не считал, что мы пройдем, но мы выиграли. И вы никогда не знаете, что случится в плей-офф. Это другой хоккей, иная атмосфера, все на другом уровне. Я очень взволнован. Мы боролись весь год с разными сложностями — травмы, обмены. Но мы все равно верили. Самое главное — верить. Мы верили друг в друга», — сказал Овечкин после победы над «Филадельфией» в решающем матче за выход в плей-офф.

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Малкин: по два шага до красивых цифр и второй год без плей-офф

Евгений Малкин в этом регулярном чемпионате явно рассчитывал на большее. По ходу сезона 37-летний центрфорвард «Питтсбурга» чередовал яркие вспышки с нерезультативными отрезками, а команда Майка Салливана неровно шла по дистанции. Зимой «Пингвинз» растеряли если не все, то почти все шансы, в марте начали рывок и остались в паре побед от первой восьмерки Восточной конференции.

Год назад Малкин, Сидни Кросби, Крис Летанг и компания обидно проиграли кубковую гонку на финише. Тогда «Питтсбург» прервал серию из 16 подряд выходов в плей-офф после пропуска в дебютном сезоне Сида перед приездом Джино. До весны-2023 Малкин и Кросби вместе не сыграли в Кубке Стэнли только в 2011 году, но из-за серьезных повреждений. Теперь оба трехкратных чемпиона во второй раз подряд провели все матчи регулярного чемпионата, однако топ-сезона капитана и стараний всей команды весной не хватило.

У Малкина при всех травмах не было регулярок со средней результативностью заметно меньше балла за игру. Эта получилась именно такой: 82 матча, 27 голов, 40 передач и 67 очков. С начала сезона форвард двигался к 500 шайбам в НХЛ и на этом пути обошел Сергея Федорова. Весной Евгений нашел особенную мотивацию в долгожданном приезде родителей в Америку. После нового всплеска он остался в двух голах, двух передачах и четырех очках от круглых цифр. У Джино — 498 голов, 798 передач, 1296 очков в 1145 матчах лиги. До красоты совсем немного, но нужно ждать новой осени, а пока все «Пингвинз» грустят из-за досрочного отпуска.

«Эти три недели — невероятный отрезок, если бы мы так играли весь год, возможно, гарантировали бы плей-офф. Вероятно, стартовали немного поздно. Вы же знаете, после дедлайна все говорили, что у нас ноль шансов, еще три недели назад давали всего один процент на попадание в плей-офф, но мы в борьбе до последнего матча. Знаем, какой у нас потенциал, с этими парнями весело, все играют невероятно. Я стараюсь по полной. Моя семья, родители здесь — может, это дополнительная помощь для меня. И посмотрите, мы победили очень хорошие команды — «Рейнджерс» и «Тампу», такие же играют в плей-офф. У нас опасная команда, в плей-офф были бы шансы, это как минимум. Мы знаем, как играть, у нас великолепный опыт в плей-офф, снова пришла уверенность», — сказал Малкин перед развязкой гонки в Восточной конференции.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Бобровский и российские вратари: снова наш претендент на «Везину»

Сергей Бобровский в этом регулярном чемпионате привычно производил сильное впечатление и вошел в число лучших вратарей лиги по всем статистическим показателям. 35-летний голкипер «Флориды» собрал много побед и сухих игр — 36 и 6 в 58 матчах, показал высокие коэффициент надежности и процент отраженных бросков — 2,37 и 91,5. Бобровский продвинулся в топ-15 в истории лиги по победам — 700 матчей, 396 побед, 44 игры на ноль, КН 2,59, %Б 91,5. Новый взлет россиянина начался с Кубка Стэнли-2022, он ворвался в тот плей-офф и помог команде дойти до финала.

«Я научился большему за те два месяца хоккея, чем за 13 лет моей карьеры, особенно в том, что происходит с твоим разумом, какого рода челленджи принимает твой мозг. Так что это было нечто особенное. Помимо результата идет более глубокий процесс изучения своего тела, физики, разума, духа, и это делает все более увлекательным. И затем в какой-то момент вы выстраиваете эту веру и тот фундамент, на которые полагаетесь. Не так важно, что снаружи, внутри вы сильны и опираетесь на те основы, которые создали со временем», — сказал Бобровский для вышедшего в апреле материала сайта НХЛ о прогрессе своей карьеры.

Этой весной Сергей по версиям разных экспертов входит в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он первым из россиян выиграл эту награду лучшему в своем амплуа в 2013-м, а через четыре года завоевал ее во второй раз. Два других наших обладателя приза Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, а также прошлогодний номинант Илья Сорокин провели регулярку на высоком уровне, но не избежали вопросов. Василевский пропустил стартовый месяц «Тампы» после операции и не всегда выглядел на своем высочайшем уровне, Шестеркин и Сорокин не во всем смотрелись убедительнее напарников-ветеранов Джонатана Куика и Семена Варламова. Куик показал сильную статистику и разгрузил Игоря в «Рейнджерс», Варламов нередко играл вместо Ильи и много выручал на пути в плей-офф после назначения в январе главным тренером «Айлендерс» Патрика Руа.

Василевский, Шестеркин и Сорокин в ежегодном опросе игроков НХЛ составили первую тройку вратарей, которых стоит выбрать на решающий матч. Больше Бобровского с ними из всех российских голкиперов в регулярке играл и побеждал только Александр Георгиев в «Колорадо» (63 матча, 38 побед). После этой пятерки в числе лучших по статистике — Петр Кочетков из «Каролины» и Илья Самсонов из «Торонто», притом что экс-вратарь «Вашингтона» в новогодний вечер был выставлен на драфт отказов и позже вернулся в канадский клуб через виртуальный перевод из АХЛ.

В этом сезоне в НХЛ сыграли 13 российских голкиперов, национальный рекорд опять обновлен. В конце регулярного чемпионата к своим клубам присоединились Иван Федотов и Георгий Романов. Федотов добрался до «Филадельфии» после армейской службы, противоречивого года в ЦСКА и досрочного разрыва контракта. Самый высокий голкипер в истории лиги не помог «Флайерз» в гонке за плей-офф, команда Джона Тортореллы провалила финальный отрезок и остановилась в шаге от сенсации.

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

Ничушкин и Кузнецов: программа помощи хоккеистам

Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов приостанавливали игру в регулярном чемпионате и прошли программу помощи хоккеистам, которая направлена на борьбу с различными видами зависимостей и психологическими проблемами. Участие добровольное, причины без согласия игроков не называются, возвращение к тренировкам и матчам зависит от допуска специалистами. Оба челябинца о своей ситуации заявлений не делали.

Ничушкин в середине января прервал потенциально лучший сезон в карьере, 29-летний крайний форвард «Колорадо» шел в графике больше балла за результативность в среднем за игру. Пауза заняла почти два месяца, чемпион-2022 вернулся к тренировкам в конце февраля и начал играть после начала марта — так, словно перерыва у одного из лидеров атаки «Эвеланш» не было. Валерий все же обновил снайперский рекорд и на балл превзошел лучшее бомбардирское достижение в регулярке — 28 голов, 25 передач и 53 очка в 54 матчах.

Кузнецов в начале февраля прервал очередной слабый сезон, 31-летний центрфорвард «Вашингтона» не выглядел довольным собой и процессом даже после смены тренера. Евгений провел паузу на Матч звезд вместе с Дмитрием Орловым в кругу семей и не вернулся в «Кэпиталз». После допуска к тренировкам в начале марта нападающий прошел драфт отказов и отправился на выезд с фарм-клубом из АХЛ, совершил автобусное путешествие в Северную Каролину и был обменян в главный клуб своей локации. Так два чемпиона МЧМ-2011 и два из трех российских обладателей Кубка Стэнли-2018 Кузнецов и Орлов воссоединились в «Каролине». Их расставание со «старшим братом» Овечкиным произошло с интервалом в год после почти 11 лет в системе столичного клуба.

«Мне нужно вернуться в хоккей. Я не играл долгое время. Я сделал много ошибок в своей жизни до этого. Лучшая возможность сказать людям «извините» — это играть и вносить заметный вклад. Я никогда не бежал от ошибок, которые совершил в прошлом. И никогда не жалел о чем-то. Считаю, что это удивительный жизненный опыт. И я многому научился. Как сказал, это моя последняя возможность. Это мой последний шанс. Прямо сейчас все в моей власти», — сказал Кузнецов после обмена.

Евгений порадовался возможности быть на льду самим собой, не исполнять роль «сантехника» и играть вместе с другом Орловым в команде-претенденте. Форвард оперативно показал в Роли фирменную «птичку» и с одной из самых российских команд лиги попытается раскрыть ее потенциал в плей-офф.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Капризов без плей-офф, русская пятерка «Коламбуса» и не только

Кирилл Капризов во второй раз подряд не провел полноценный сезон из-за травмы и впервые в карьере пропустит плей-офф. «Миннесота» и ее главная звезда неубедительно выглядели осенью, в ноябре получили нового тренера и никак не могли угнаться за кубковой восьмеркой Западной конференции, не помог даже риск с заменой вратаря в овертаймах. Крайний форвард сильнее провел вторую часть регулярки, продолжил солировать в атаке «Уайлд» и переписывать отдельные рекорды клуба, подобрался близко ко второй в карьере сотне баллов за результативность и топ-10 бомбардиров лиги — 96 очков, 46 голов и 50 передач в 75 матчах.

Павел Бучневич провел третий сезон в «Сент-Луисе» и остается среди самых заметных россиян лиги с результативностью на уровне легенд, Малкина и Овечкина — 63 (27+36) очка в 80 матчах. Перед дедлайном ходили разговоры о возможном возвращении форварда в «Рейнджерс», но такого поворота все же не случилось. Теперь россиянин может получить солидное предложение по новому контракту от «Блюз».

Владимир Тарасенко сменил клуб в третий раз за карьеру в НХЛ и с начала прошлого года. Чемпион-2019 и один из лучших игроков в истории «Сент-Луиса» предыдущей весной не смог пошуметь в плей-офф с «Рейнджерс», провел половину сезона в аутсайдере «Оттаве» и нашел новую команду-претендент — «Флориду». Так форвард сохраняет надежду на второй Кубок Стэнли.

Андрей Свечников довел до девяти число россиян с 50 и более очками в этом регулярном чемпионате. Форвард «Каролины» не всегда показывал свой ураганный талант и заодно напомнил лиге о том, кто первым в ее истории забил лакросс-гол. В апрельском матче с «Бостоном» получилось настолько быстро и волшебно, что судьям пришлось смотреть повтор после ближайшей остановки матча.

«Коламбус» собрал свою версию русской пятерки. Форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов провели первый в истории матч НХЛ, в котором отличились четыре россиянина — в конце ноября против «Бостона». Компанию соотечественников в одной из худших команд лиги дополняет вратарь Даниил Тарасов.

Андрей Кузьменко провел мощную концовку сезона после переезда из «Ванкувера» в «Калгари», чемпион-2023 Иван Барбашев продолжает играть важную роль в «Вегасе», эти и другие звезды оставили свой след в закончившемся регулярном чемпионате — в клубах лиги с 13 вратарями выступили 52 полевых игрока из России. В плей-офф стартует 31 хоккеист, наших нет только в трех командах — «Нэшвилле», «Эдмонтоне» и «Бостоне». Продлится ли российская серия в Кубке Стэнли?