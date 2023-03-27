Принцесса Уэльская Кэтрин готова наградить теннисистов из России и Белоруссии в случае их победе на Уимблдоне

Принцесса Уэльская Кэтрин согласна лично наградить российских и белорусских теннисистов, если они одержат победу на Уимблдоне-2023, утверждает The Times.

Принцесса Уэльская намерена соблюсти традицию о личном вручении призов, несмотря на опасения королевской семьи на этот счет.

Решение о возможном допуске россиян и белорусов на турнир, проходящий в Великобритании, будет принято в ближайшие недели.

Ранее российские и белорусские спортсмены пропустили Уимблдон-2022. В связи с этим ATP и WTA не присуждали участникам турнира рейтинговые очки.