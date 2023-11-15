«Не важно — друзья или враги». Медведев и Рублев разделили старт Итогового турнира

Даниил Медведев и Андрей Рублев после российского дерби на ATP Finals.

Два лучших теннисиста России стартовали на Итоговом турнире-2023 матчем друг против друга вечером понедельника, 13 ноября. Перед этой игрой в противостоянии двух старых приятелей Медведева и Рублева счет был 6-2 в пользу первого. Третий номер рейтинга ранее дважды победил соотечественника в этом году — в финале Дубая и четвертьфинале US Open, теперь забрал победу в Турине — 6:4, 6:2.

Даниил Медведев. Фото AFP

«Каждый матч с ним — все тяжелее и тяжелее»

Медведев перед стартом на турнире лучших теннисистов сказал о своей хорошей готовности, которая трансформируется в желание выиграть все матчи заключительного соревнования сезона. До ATP Finals россиянин поднял планку личного рекорда по числу побед в году: к этому понедельнику самый загруженный теннисист тура в 2023-м выиграл 64 матча (из 80), взял 5 титулов (в 9 финалах). Один из трофеев главный хардовый специалист завоевал на теперь чуть более любимом грунте — уникальное для себя чемпионство на «мастерсе» в Риме.

На Итоговом турнире Даниил выиграл чемпионство в Лондоне-2020 и дошел до финала в Турине-2021. В 2022-м экс-лидер мирового рейтинга закрыл год тремя обидными поражениями на тай-брейках третьих сетов — от Рублева, а также Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича. Теперь его соперники по Красной группе — снова Рублев, Карлос Алькарас и Александр Зверев.

«Это очень тяжело. С первого матча ты играешь против соперника из топ-10, чего никогда не бывает в туре, только здесь. Ты должен играть в лучший теннис с первого матча, если хочешь попытаться победить на турнире», — сказал Медведев о пятом подряд участии в ATP Finals и прошлогоднем невыходе из группы.

О сезоне в целом чемпион US Open-2021, в этом году снова сыгравший в финале Нью-Йорка и впервые в карьере дошедший до полуфинала Уимблдона, заметил: «Если не учитывать «Большие шлемы», то это лучший сезон в моей жизни. В этом году у меня нет «шлемов», потому что Карлос и Новак играли в очень хороший теннис. Но это все еще очень хороший год, особенно в первой его части. Вторая часть была отличной по разным причинам, возможно, просто немного похуже. Хотел бы выиграть еще титул, потому что не смог взять один. Сезон еще не закончен, так что собираюсь показать мой лучший теннис здесь».

О возвращении в Турин 27-летний теннисист сказал: «Обожаю играть в Италии. Если честно, считаю, что итальянские фанаты любят меня. У меня была отличная поддержка каждый раз, когда я играл в Риме и Турине. Так что счастлив вернуться и надеюсь показать хороший теннис».

О своей группе Даниил, который в шестой раз в этом году сыграет со Зверевым (личные встречи за карьеру 10-7) и встретится с Алькарасом после крутых полуфиналов на Уимблдоне и US Open, отметил: «Карлос — тяжелый соперник. У него есть все оружие в арсенале. Его дроп-шот — угроза, у него хороший серв-энд-волей [подача и забегание к сетке]. С Сашей мы сыграем в 18-й раз, и это вроде как рекорд без встреч на мейджорах. В предыдущий раз сыграл хорошо и победил его, так что намерен постараться сделать так же и теперь».

О своем друге Рублеве россиянин сказал: «Думаю, он сильно прибавил в этом году. Он выиграл «мастерс». По нашему матчу на US Open и увиденной его игре с Новаком на Уимблдоне, считаю, он прибавляет шаг за шагом, даже больше. Каждый матч с ним — все тяжелее и тяжелее. Собираюсь биться на своем максимуме, нужно будет много бегать и постараться поймать его».

Андрей Рублев. Фото Reuters

«Он убивает тебя медленно, наслаждается моментом»

Рублев перед стартом в Турине сказал о своей лучшей форме в сравнении с первой частью сезона, когда он впервые в карьере выиграл «мастерс» — в Монте-Карло. Пятый номер рейтинга завоевал два титула в 2023-м и приехал на Итоговый турнир в привычно хорошем настроении. На медиадне Андрей много шутил, в какой-то момент провел подобие дуэли взглядов с Медведевым и поиграл с его дочкой и своей крестницей Алисой.

На Итоговом турнире год назад Рублев добился лучшего результата в карьере — с третьей попытки вышел из группы. Тогда он победил Медведева и Циципаса, в полуфинале уступил Касперу Рууду. Теперь Андрея ждал новый стартовый матч с Даниилом.

«Это был отличный момент — полуфинал на одном из лучших турниров в теннисе. Стать частью этого — это было нечто. Я запомнил, что после победы эмоции были сумасшедшими. Такое не случается часто. Конечно, буду делать все возможное, чтобы суметь испытать такие эмоции снова. Но посмотрим. Здесь все лучшие теннисисты. Каждый хочет победить, каждый играет нереально. Часто ли могу пустить слезу на эмоциях после победы? Бывает и такое», — сказал Рублев.

О своей форме в конце сезона 26-летний теннисист заметил: «Я играю намного, намного, намного лучше сейчас, чем в Монте-Карло. Наслаждаюсь тем, как играю, и матчей, которые я выиграл, в последние пару месяцев намного больше. Это нельзя сравнить с первой половине сезона, но поскольку я выиграл титул на «мастерс», это было яркое событие. И если бы я выиграл в Шанхае, совершенно точно, этот турнир тоже бы стал таким же».

Андрей также вернулся к поражению на прошлой неделе в трех сетах полуфинала «мастерса» в Париже с Джоковичем, который описал игру фразой «Он душил меня, как змея душит лягушку»: «Я хорошо играл в том матче, оказывал больше давление. Но Новак — настоящий чемпион, такая легенда. Он был сильнее и переиграл меня в наиболее важных моментах, которые решили исход».

О том, что ему проще играть, когда от него ждут меньшего, Рублев заметил: «Я играю лучше, когда не думаю».

Андрей также описал соперников по группе и так сказал про Зверева: «Это игрок, с которым ты не хочешь встречаться. Как он подает, как играет — тебе нужно быть суперсобранным, потому что если этого не будет, он выбьет эйс, сделает хороший прием — и матч закончится».

О менталитете Алькараса, с которым он никогда ранее не встречался в матче тура, россиянин заметил: «Он все знает. Он бегает как сумасшедший. Он бьет бэкхенд, форхенд, дроп-шот, забегает к сетке, подает, силен ментально. Он бьется. Он совершенно полноценный игрок в таком юном возрасте. Чтобы иметь против него шанс, нужно играть на реально хорошем уровне».

Рублев с неизменными улыбкой и смехом так сказал об игре с Медведевым: «Это как будто когда кто-то убивает тебя медленно, знаете ли. Вы чувствуете, что умираете. Не как если Алькарас прикончит вас быстро, и вы этого не заметите. В случае с Медведевым — он убивает тебя медленно. Не спешит, растягивает время, наслаждается моментом, а ты чувствуешь, что постепенно умираешь».

Андрей Рублев. Фото AFP

«Чем больше играю с ним, тем лучше себя чувствую»

В понедельник вечером два россиянина провели в игре на арене Pala Alpitour полтора часа и одну минуту. Рублев снова боролся с Медведевым, с собой и эмоциями. Досталось щелкающим затворами фотографам и шумной публике, мячам и сетке. Полный зал не обошелся без русской речи не только на корте. Когда кто-то из активных зрителей выкрикнул «Соберись!» перед подачей Андрея в первом сете, теннисист тремя словами послал слишком злившего его болельщика. Даниил снова был спокойнее и увереннее. Он забрал первый сет, а потом взял второй с намеком на разгром.

«Чувствовал себя хорошо, сумел приспособиться к корту. Первый сет был реально тяжелым. Мне удалось просто быть немного лучше в большинстве сложных моментов, и это помогло мне во втором сете. Так что я на самом деле доволен», — сказал Медведев после матча.

Даниил добавил: «Я люблю играть агрессивно на подаче или при первом ударе после приема. Но Рублев играет в таком стиле, что не дает мне какого-то иного выбора, потому что у меня нет мощи Алькараса или, может, Циципаса, как на моем форхенде. Так что это несколько иной стиль, где я стараюсь идти влево и вправо и двигать своего соперника. Он очень хорош в такой игре. А что случается, когда мы оба хороши в такой игре и как вы могли видеть это в первом сете, мы бегаем, бегаем, бегаем, бегаем, бегаем. Так что не против всех, а против него, это мой единственный шанс».

Рублев после матча сказал: «Чувствовал, что как только у нас начинались длинные розыгрыши, я играл хорошо и имел отличные шансы. Я не смог использовать свою подачу реально хорошо, чтобы открывать корт. Когда он проводил важные розыгрыши, думаю, почти во всех спасал брейк-пойнты хорошей подачей. Когда у меня были шансы, я промахивался или не исполнял чисто, ошибался и упускал легкие мячи. Он играл очень хорошо».

«Сказал бы, что чем больше играю с ним, тем лучше себя чувствую, потому что начинаю привыкать к таким вещам и меньше схожу с ума в сравнении с нашими первыми матчами. Чем больше играю с ним, тем более нормальным для меня становится то, что он постоянно возвращает еще и еще один мяч. Но в конце концов, сегодня ему было довольно легко. В общем, чувствую, что у нас бывают близкие матчи. И чем больше играем, пусть счет бывает разным, тем я лучше выгляжу. Вопрос больше в ментальной части в таких важных моментах, когда нужно сохранять фокус и использовать эти шансы, как бы ни складывался розыгрыш. И когда он снова возвращает очередной мяч, быть собранными и завершать розыгрыш», — добавил Андрей.

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Сможем ли мы завтра поговорить нормально?»

Медведев ответил на вопрос о дружбе с Рублевым, которая остается за кортом. По словам Даниила, Андрею требуется чуть больше времени для того, чтобы прийти в себя после поражения.

«Если честно, не знаю, как для него, для меня на корте не существует друзей, врагов. Я просто стараюсь выиграть матч. Я не думаю ни о чем еще. Но когда последний розыгрыш закончен, как бы чувствую сожаление из-за того, что он проиграл матч. И то же самое для него. Если он обыгрывает меня, а в прошлом году было жестко, когда он победил меня [в Турине], то чувствую, что день или два он как бы стесняется говорить со мной, проявляет заботу. Здесь то же самое. Ты всегда пытаешься посмотреть на него и увидеть, сможем ли мы завтра поговорить нормально. Я собираюсь пожелать ему удачи в следующих матчах, а он, вероятно, собирается сказать то же», — сказал Медведев.

О своем времени восстановления после поражений Даниил заметил: «Все зависит от человека. Обычно мня, хотя все же зависит от матча, требуется в общем-то где-то час, около этого. Порой два, порой — 30 минут. Порой нужно просто посмеяться. Конечно, я бываю расстроен, но могу разговаривать с людьми, шутить об этом. Думаю, Андрею нужно немного больше времени, но он такой, какой есть».

Россиянин также сказал, что победа Зверева над вернувшимся в игру после паузы Алькарасом на старте ATP Finals не стала сюрпризом: «Если бы вы спросили два-три месяца назад, то да [был бы удивлен]. Теннис очень, очень сложный вид спорта. На данный момент по какой-то причине мы чувствуем, что Карлос играет просто немного медленнее. У него нет той же уверенности, что была весь год. Это может случиться с каждым. Это даже случалось с Новаком, когда он был моложе. Вопрос в том, как быстро он сможет восстановиться? Это случится на этом турнире или в следующем году? Когда он проиграл второй сет, показали скорость ударов, ударов с земли. Саша был где-то на 10 километров в час выше Карлоса. И это очень удивительно. А в общем, когда смотрел матч, по его началу чувствовалось, что Карлос играет не в лучший теннис, Саша — тоже. Так что не удивлен вовсе. В конце все обернулось отличной борьбой, отличным матчем. В этом снова нет сюрпризов. Саша тоже может играть хорошо, подавать хорошо. Будет интересно сыграть с ним в 18-й раз».

Медведев также заметил: «Сегодня выступил здорово и ощущения накануне чемпионата были отличными, хотя это не главный фактор. Было много выигранных турниров, перед которым чувствовал себя ужасно, и много проигранных, перед которыми ощущал себя прекрасно. Важно перенести позитив на корт. Есть радость от первой победы, но вторая станет более значимой, если она случится. Это единственный турнир, где можно взять титул с поражением. Но при этом, безусловно, хочется выиграть все матчи, не думая о раскладах и концентрируясь на себе».

Также Даниил рассказал, что после завершения карьеры собирается многое попробовать: роль комментатора, тренера, а главное планирует выступить как гонщик-любитель. Заодно теннисист поделился впечатлениями от взросления дочери и задался вопросом о поведении Алисы: когда она чем-то недовольна и бросает какие-то предметы — не генетическое ли это? В соцсетях в то же время разошлись пару видео девочки: на одном она играет с Рублевым на медиадне, на другом — узнает отца на постере внутри арены.

Матчи Медведева и Рублева со Зверевым и Алькарасом — по очереди в среду и пятницу. Ситуация в Красной группе только закручивается.