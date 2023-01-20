Даниил Медведев назвал причины поражения в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев назвал причины поражения в матче против американца Себастьяна Корды в рамках третьего круга Australian Open.

«Я играл немного ниже того уровня, который мне был нужен для победы. Он был лучше меня. Я выиграл много подобных матчей в прошлом, но теперь мне трудно это сделать

Немножко болела кисть. Немного связка почему-то болела перед матчем, почему — не знаю. Работали с физио, но все равно болела, поэтому затейпировали.

Но опять же, это часть тенниса, поэтому просто обидно, явно ничего серьезного, но обидно, когда такое происходит перед матчем», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

Медведев стартовал на Australian Open с победы над Маркосом Хироном, которому он за игру отдал всего три гейма. В рамках второго круга Даниил переиграл австралийца Джона Миллмана.

Напомним, что россиянин — прошлогодний финалист австралийского "мэйджора".

Медведев впервые с лета 2019 года вылетит из топ-10 рейтинга ATP.